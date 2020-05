Une partie d’un plafond a failli tomber sur la tête du ministre de l’enseignement supérieur, Chemsddine Chitour. C’était ce mardi, lors de la conférence de presse qu’il a animé aux côtés de deux autres membres du gouvernement (le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidali Khaldi, et celui de de l’Education, Mohamed Ouadjaout). Le plafonnier mal accroché est tombé juste à côté du ministre Chemseddine Chitour. Plus de peur que de mal.

