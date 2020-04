Malgré la rechute violente des cours du brut, le gouvernement tente de garder son calme, rassurant, que la situation reste «maitrisée», non sans reconnaitre des conséquences inévitables sur l’économie.



Le baril de Brent de la mer du Nord est tombé, hier, à moins de 20 dollars. Emporté par la chute de la demande en or noir et la pression qui s’exerce sur le stockage du brut, il a ainsi atteint son plus bas niveau depuis décembre 2001. Vers 17h30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin dégringolait de 22,80% à 19,74 dollars à Londres, après avoir touché 18,10 dollars dans la matinée de la même journée, et tandis que le WTI évoluait à la même heure autour de 14,15 dollars le baril, en chute de 30,74%. L’économie algérienne est touchée de plein fouet, alors qu’elle se battait déjà face aux conséquences néfastes de la précédente dégringolade des cours amorcée en juin 2014. Malgré cette rechute violente des cours du brut, le gouvernement tente de garder son calme, rassurant, que la situation reste «maitrisée», non sans reconnaitre des conséquences inévitables sur l’économie. Le ministre conseiller de la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Mohand Oussaid Belaid, a assuré, hier, que la crise financière engendrée par la chute des prix du pétrole, suite à la propagation de la pandémie de coronavirus à travers le monde, demeure «maitrisée» par l’Algérie. «Les mesures nécessaires pour faire face à la chute des prix du pétrole ont été prises lors du Conseil des ministres tenu il y a deux mois environ sous la présidence du président de la République. Nous avons prévu cette crise et nous avons pris nos précautions», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse tenue au siège de la présidence. Cependant, le ministre conseiller à la communication dit «espérer Inchallah que le marché mondial (de pétrole) reprendra son souffle et que les prix remontent aux niveaux qui soulagent et les producteurs et les consommateurs», a-t-il soutenu. Entre autres mesures prises par le gouvernement, le ministre a cité la réduction escomptée de 30% des importations et la baisse des montants alloués aux études et services fournis par des bureaux étrangers. Il a été également décidé, à en croire le ministre, une baisse de 30% du budget de fonctionnement sans pour autant toucher les charges et salaires. Le groupe Sonatrach avait été instruit également de de réduire, de 14 à 7 milliards de dollars, les charges d’exploitation et les dépenses d’investissement afin de préserver les réserves de change. A la même occasion, Mohand Oussaid Belaid a exclu le recours de l’Algérie à l’endettement extérieur dans ces conditions de crise financière résultant de la chute des prix du pétrole. Ainsi, le gouvernement se veut serein et rassurant quant à l’impact de la dégringolade des cours pétroliers sur l’Algérie, mettant en avant les mesures prises récemment en guise de pare-choc face à la crise. Cependant, le pays pourrait faire face à d’importants problèmes si cette chute des prix du pétrole venait à s’inscrire dans la durée. Il y a quelques jours, le Fonds monétaire international (FMI) n’a pas exclu le scénario de l’aggravation des déficits de l’Algérie dans ce contexte de double choc lié à la crise sanitaire qui réduirait la croissance du PIB algérien de 5,2% et à la baisse des prix du pétrole. Laquelle dégringolade pourrait entrainer la hausse des déficits budgétaire et extérieur et une forte contraction des réserves de change du pays. Dans ses «Perspectives économiques de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord)», l’institution de Bretton Woods s’attend à ce que le déficit de la balance du compte courant puisse atteindre (-18,3%) du PIB en 2020, et fléchir légèrement à (-17,1%) l’année suivante. Le FMI a sonné le tocsin à la même occasion quant à un impact important de la chute des prix du pétrole, combinée à la crise liée à la propagation du Covid-19, sur les économies des pays exportateurs de pétrole de la région, l’Algérie comprise.