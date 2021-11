Des chutes de neiges abondantes ont enregistrées sur les hauteurs de Tizi-Ouzou. Beaucoup d’axes routiers ont, du coup, été coupés.

Selon la direction locale de la Protection civile la route nationale (RN) N 15 reliant la wilaya de Tizi-Ouzou à celle de Bouira, fermée au niveau du col de Tirourda dans la commune d’Iferhounene, et de la RN 33 reliant Tizi-Ouzou à Bouira, bloquée au niveau du col de Tizi-N’kouilal, dans la commune d’Iboudrarene.

Par ailleurs, le communiqué de la protection civile a signalé la fermeture des chemins de wilaya (CW) 253 et 09 à hauteur du col de Chellata, situé à la croisée des chemins entre Illilten/illoula (Tizi-Ouzou) et Akbou (Bejaia), ainsi que du CW 251 assurant la liaison entre la commune d’Aït Ziki(Tizi-Ouzou) et Akbou (Bejaia) bloqué par la neige au niveau du col de Chréa (Aït Ziki).

Des éléments de l’unité de Protection civile de Ouadhias, apprend-on de même source, sont intervenus pour aider les automobilistes bloqués par la neige au niveau de Helouane dans la commune de Bounouh (Daïra de Boghni, au sud-ouest de Tizi-Ouzou).

De leurs côtés les services de la Sûreté de wilaya sont intervenus dans la localité d’Iferhounene, pour aider des automobilistes bloqués par la neige, a-t-on appris de la chargée de communication, la commissaire de police Djamila Temmar, qui a indiqué qu’en prévision de ces intempéries, un plan d’action a été mis en place pour accompagner les citoyens et leur donner des conseils à suivre en pareilles conditions climatiques.

La sûreté de wilaya a mobilisé les moyens humains et matériels nécessaires pour intervenir en cas de besoin et les moyens d’intervention des différentes sûretés implantées dans les localités situées en hauteur ont été renforcés, a ajouté la commissaire Temmar.

La circulation automobile pendant les intempéries, est difficile en raison de la mauvaise visibilité et du manque d’adhérence du véhicule, a rappelé la commissaire Temmar invitant les conducteurs à vérifier les essuie-glaces, activer le système de désembuage, s’assurer du bon fonctionnement des feux, vérifier l’état des pneus et rouler à vitesse modérée.

Les éléments de la Gendarmerie nationale sont eux aussi mobilisés pour aider les citoyens bloqués par la neige au niveau des cols de Chellata, Tirourda et Tizi-N’kouilal, invitant notamment les automobilistes arrivant des wilayas limitrophes (Bouira et Bejaia) à rebrousser chemin pour éviter d’être bloqués par la neige, a indiqué à l’APS le chargé de communication du Groupement de wilaya, le commandant Nourredine Ouchene qui était, dans l’après-midi de dimanche, en intervention à Tikejda.

Pour rappel, les services météorologiques ont alerté dans un bulletin météorologiques spéciale sur ces chutes de neiges. le BMS en question prendra fin lundi à 6h.