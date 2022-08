L’euro n’a jamais été aussi faible. Les craintes d’une crise énergétique plus grave et d’une nouvelle récession économique en Europe ont fait passer, mardi et lundi, l’euro sous le dollar.

Par Hakim Ould Mohamed

Après avoir reculé à 0,9994 dollar le matin, un niveau plus vu depuis la mi-juillet, lorsque la monnaie unique avait chuté à 0,9952 dollars, l’euro est revenu au-dessus de 1,0000 dollar dans l’après-midi de la même journée.

L’annonce par Gazprom d’une nouvelle coupure dans l’approvisionnement du Vieux Continent en gaz, prévue du 31 août au 2 septembre, fait avaler des poires d’angoisse aux dirigeants européens, alors que le cours du gaz européen est monté en flèche dans la même journée de lundi, atteignant 292,99 euros le mégawattheure (MWh), s’approchant des records historiques atteints dans les premiers jours de la guerre en Ukraine. Sur un an, la principale devise du Vieux Continent a perdu plus de 15% de sa valeur. Ce qui devrait aider à réduire la facture d’importation de l’Algérie, étant donné que la zone euro représente le premier partenaire commercial du pays avec, au tableau, un volume de près de 52% des échanges commerciaux de l’Algérie.

Comme l’euro a perdu beaucoup de sa valeur en variation annuelle, les produits acheminés depuis la zone euro, essentiellement des équipements industriels et des produits alimentaires, sont moins chers et contribuent ainsi à réduire les coûts à la production et à la consommation. Mais cela dépendra de la part de l’importation de l’équipement industriel et des intrants dans la structure des importations ainsi que de la capacité des institutions de régulations à veiller à ce que cette baisse des coûts se traduise par un repli des prix sur les marchés. Théoriquement, la chute de l’euro devrait contribuer donc à réduire l’inflation, à la condition que cette baisse soit répercutée sur les coûts à la production et à la consommation en Algérie. Mais la hausse du taux d’inflation en Europe, premier partenaire commercial de l’Algérie, pourrait contrebalancer les espoirs d’une baisse des prix des marchandises vendues à l’Algérie. Les équations sont très complexes étant donné les liens directs entre la valeur de la monnaie européenne et celle des importations de l’Algérie, mais aussi entre l’ampleur de l’inflation dans les pays partenaires et ses conséquences sur l’Algérie. Mais globalement, du point de vue purement commercial, la baisse de l’euro et la hausse du dollar devraient être bénéfiques pour l’Algérie car exportant ses hydrocarbures en dollar et important une bonne partie de ses marchandises en euro.



Quid des réserves de change ?

Cela devrait se traduire par un excédent de la balance commerciale et, plus globalement, une amélioration des comptes extérieurs à la fin de l’exercice. Effet immédiat, cette baisse de l’euro contre au dollar s’est traduite par une appréciation du dinar face aux deux principales devises d’échange. Cette appréciation, bien qu’elle suive, en partie, l’évolution des cours des deux devises à l’international, contribuerait à réduire les pressions inflationnistes sur les entreprises et les ménages. Cependant, ce que l’Algérie pourrait gagner sur sa facture d’importation, elle pourrait le perdre sur ses réserves de change placées en euro, surtout lorsqu’on sait qu’une bonne partie du stock en devises est investie dans les banques souveraines européennes. Même si les statistiques sont silencieuses en la matière, certains économistes estiment que les placements en euro représentent près de 50% de l’ensemble des réserves. Mathématiquement, une chute de 15% de la valeur de l’euro sur un an entraînerait une perte de 1,5 à 2 milliards de dollars sur les réserves de change. Cependant, cette perte devrait être largement compensée par l’excédent attendu de la balance des paiements sous l’effet de la hausse importante des exportations cette année, comparée aux valeurs de l’année dernière. La hausse des prix du pétrole, si celle-ci venait à se confirmer sur le reste de 2022, contribuera à l’amélioration des équilibres macroéconomiques, indépendamment des pertes que pourrait entraîner la chute de l’euro sur une partie des réserves de change. En 2021 déjà, alors que les cours du pétrole remontaient la pente, l’augmentation des prix à l’exportation a dépassé celle des prix à l’importation et généré une amélioration notoire des termes de l’échange de l’Algérie. Le déficit du compte courant est passé ainsi de 3 milliards de dollars au 1er trimestre de 2021 à un excédent de 737 millions de dollars au 4e trimestre de l’année. Par conséquent, les réserves de change sont passées de 46,9 milliards de dollars fin-2020 à 41,4 milliards fin 2021 puis demeurées stables, atteignant 41,5 milliards à la fin-mars 2022. Malgré l’effet de la chute de l’euro sur une partie des réserves, le solde devrait se stabiliser cette année grâce à des exportations attendues en hausse, générant un surplus du compte courant.

Ces pronostics quant aux conséquences bénéfiques de la chute de l’euro face au dollar sont bâtis sur des variables liées à la stabilisation de la valeur des importations au niveau de 2021, à une hausse des prix du pétrole ainsi qu’à la prise de décisions supplémentaires, probablement monétaires, pour l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages et des entreprises. <