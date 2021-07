La cellule d’écoute et de soutien psychologique du centre hospitalo-universitaire (CHU) Nedir Mohamed de

Tizi-Ouzou, destinée à assister les citoyens durant la pandémie de la Covid-19, a été réactivée, a annoncé vendredi un de ses membres. Le maître assistant en psychiatrie au CHU, le Dr Sofiane Zeggane, a souligné que la cellule d’écoute, réactivée depuis jeudi, est «dédiée à l’accompagnement psychologique, à la sensibilisation, à information Covid-19,

à la vaccination et à l’information médico-psychologique fiable». La cellule est animée par une équipe de psychiatres, psychologues et résidents qui sont à l’écoute au 0556 75 25 62, de tous ceux qui ont besoin d’un accompagnement psychologique durant cette crise sanitaire, a-t-il précisé. «Cette initiative est un devoir de notre service envers la population durant cette période éprouvante», a-t-il conclu.

