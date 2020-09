Le parquet de Constantine a ordonné le placement sous mandat de dépôt d’un individu pour agression contre des employés des urgences chirurgicales du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Dr Benbadis et vol d’équipement médical, rapporte lundi un communiqué de la cellule de communication et des relations générales de la Sûreté de wilaya. L’agresseur, un repris de justice âgé de 39 ans, a été arrêté par les éléments de la police judiciaire pour agression de fonctionnaires en exercice suivie de vol d’équipements médicaux, indique le texte. Selon le communique, un individu s’est introduit dans la salle de soins des urgences chirurgicales du CHU de Constantine pour voler des médicaments et des outils médicaux.

Les policiers sont intervenus et procédé à l’arrestation de l’agresseur. Deux infirmiers ont fait l’objet d’agression physique et verbale de la part du mis en cause, alors qu’ils tentaient de l’empêcher de voler les outils médicaux.

Le mis en cause dissimulait dans ses vêtements un ciseau médical, selon les précisions fournies par la même source. n

