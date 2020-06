Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a émis vendredi un ordre de suspension à titre conservatoire du médecin principal, du responsable de l’administration, de deux coordinateurs et du responsable de sécurité à l’unité de soins Covid-19 au Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Constantine, suite à la vidéo relayée par les réseaux sociaux faisant état de « négligence » au sein de cette unité, rapporte l’APS. « Suite à la vidéo relayée sur les réseaux sociaux sur la situation du service de prise en charge des patients atteints de Covid-19, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Ben Bouzid a dépêché une commission d’inspecteurs sur les lieux pour diligenter une enquête sur cette affaire », a précisé la même source, soulignant que « l’enquête préliminaire a fait ressortir des dysfonctionnements et des failles dans la gestion ». A cette effet, « il a été procédé à la suspension à titre conservatoire du médecin principal, du responsable de l’administration, de deux coordinateurs et du responsable de sécurité de cette unité ». Le ministère affirme que « l’enquête se poursuit pour déterminer les responsabilités et la nature des erreurs enregistrées ».

