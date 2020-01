Le président américain Donald Trump a proclamé dès son arrivée au pouvoir sa volonté de présider à l’accord diplomatique «ultime» entre Israéliens et Palestiniens. Ces derniers ont d’ores et déjà rejeté le plan américain tant l’administration Trump s’est discréditée, selon eux, par ses mesures pro-israéliennes. Les discussions entre Israéliens et Palestiniens sont suspendues depuis 2014.

«Celui qui fera la paix»

Le 22 novembre 2016, le président élu Donald Trump affirme qu’il aimerait «être celui qui fera la paix entre Israël et les Palestiniens». «Ce serait une superbe réussite», ajoute M. Trump, indiquant que son gendre Jared Kushner pourrait jouer un rôle dans d’éventuels pourparlers. Le 15 février 2017, moins d’un mois après son investiture, il affirme que la «solution à deux Etats» n’est pas la seule possible, en accueillant à la Maison Blanche son «ami» le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.



L’accord «ultime»

En mai 2017, recevant son homologue palestinien Mahmoud Abbas, Donald Trump déclare: «Nous voulons créer la paix entre Israël et les Palestiniens, nous y arriverons». «Dans ma vie, j’ai toujours entendu que l’accord le plus difficile à conclure était probablement celui entre les Israéliens et les Palestiniens. Voyons si nous pouvons faire mentir cette affirmation», dit-il, se proposant d’être un «médiateur», un «arbitre» ou un «facilitateur». Il appelle Israéliens et Palestiniens à prendre des «décisions difficiles», sans pour autant expliciter la façon dont il entend s’y prendre pour obtenir ce qu’il appelle l’accord «ultime».

«Claque du siècle»

Le 6 décembre 2017, Donald Trump reconnaît Jérusalem comme capitale d’Israël, marquant une rupture spectaculaire avec ses prédécesseurs et passant outre les mises en garde de toutes parts. La direction palestinienne gèle les contacts avec l’administration Trump. Le 14 janvier 2018, Mahmoud Abbas qualifie l’offre de Trump de «claque du siècle». Le 14 mai de la même année, le transfert par les Etats-Unis de leur ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem coïncide avec des manifestations qui tournent au bain de sang dans la bande de Gaza, où une soixantaine de Palestiniens sont tués par des tirs israéliens. «Les Etats-Unis ne sont plus un médiateur au Moyen-Orient», déclare Mahmoud Abbas.

Idées «fraîches et différentes»

Le 27 mars 2019, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo laisse entendre que le futur plan de paix devra rompre avec le consensus traditionnel sur les questions-clés comme Jérusalem, les colonies ou les réfugiés palestiniens. «Ce qui a été tenté auparavant a échoué». «Je pense que nous avons des idées qui sont neuves, fraîches et différentes». Le 2 mai, Jared Kushner confirme que le plan ne devrait pas faire référence aux «deux Etats». «Je réalise que ça signifie des choses différentes selon les gens. Si vous dites “deux Etats”, ça veut dire une chose pour les Israéliens, ça veut dire une autre chose pour les Palestiniens». «Alors on a dit, vous savez, on a qu’à ne pas le dire. Disons juste qu’on va travailler sur les détails de ce que cela signifie».

Volet économique

Les 25-26 juin 2019, Jared Kushner présente à Bahreïn le volet économique du plan américain, à savoir 50 milliards d’investissements internationaux dans les Territoires palestiniens et les pays arabes voisins sur dix ans. Le programme américain, intitulé «De la paix à la prospérité», prévoit des investissements dans les infrastructures, le tourisme ou l’éducation, avec la création d’un million d’emplois, selon ses concepteurs. Mais la conférence est boycottée par les Palestiniens, qui accusent l’administration Trump d’utiliser l’argument économique afin d’imposer certaines solutions politiques.

Accord «déjà mort»

Fin juillet, Jared Kushner, qui avait déjà fait plusieurs tournées, notamment dans le Golfe, retourne au Moyen-Orient. Début septembre, l’émissaire du président Trump pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt, qui travaillait avec Jared Kushner, annonce sa démission.

Le 23 janvier 2020, Donald Trump annonce qu’il dévoilera son plan de paix d’ici le 28 à Washington. «“L’accord du siècle” (…) est déjà mort», déclare le porte-parole de Mahmoud Abbas. Le 25, Benjamin Netanyahu affirme que le plan sera «historique». Le lendemain, les Palestiniens menacent de se retirer des accords d’Oslo si le président Trump annonce son plan. Le président Abbas a refusé d’en discuter avec à plusieurs reprises avec l’hôte de la Maison Blanche, font savoir le 27 plusieurs responsables palestiniens.