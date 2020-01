Pour Anna Bjerde, directrice de la stratégie et des opérations de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, les statistiques disponibles sur la situation des jeunes donnent à réfléchir. Et pour cause, deux tiers des habitants ont moins de 35 ans, le chômage des jeunes (15-24 ans) dépasse les 25 % et pratiquement la moitié de ce groupe (40%) est constitué de femmes, y compris de diplômées de l’enseignement supérieur.

La Banque mondiale appelle les gouvernements des pays de la région MENA (Afrique du Nord et Moyen-Orient) à répondre aux aspirations des manifestants, « toujours plus nombreux à descendre dans les rues pour réclamer l’amélioration de la gouvernance, de la transparence, des services publics, de l’environnement et des perspectives d’emploi». Pour l’institution de Bretton Woods, si ces manifestations nous rappellent les «printemps arabes » de 2010 et 2011, « c’est parce qu’elles en sont, pour de nombreux experts, la prolongation et qu’elles trouvent leur origine dans l’attente, trop longtemps insatisfaite, de véritables changements structurels dans la gouvernance économique et sociale ». Les experts de la Banque mondiale ne sont pas pour autant pessimistes quant à l’aboutissement des manifestations, contrairement à celle de 2010-11. « Les troubles de l’année 2019 offrent à la région une occasion unique d’accélérer le déploiement de réformes porteuses de transformation et capables de libérer l’incroyable potentiel de l’un de ses meilleurs atouts : sa jeunesse et ses multiples talents ». Pour Anna Bjerde, directrice de la stratégie et des opérations de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, rédactrice du rapport en question, les statistiques disponibles sur la situation des jeunes donnent à réfléchir. Deux tiers des habitants ont moins de 35 ans, le chômage des jeunes (15-24 ans) dépasse les 25 % et pratiquement la moitié de ce groupe (40 %) est constitué de femmes, y compris de diplômées de l’enseignement supérieur. « C’est d’ailleurs la seule région au monde où la probabilité de se retrouver au chômage augmente avec le niveau d’instruction, alors même que ces pays investissent généreusement dans le système public d’éducation, avec des dépenses médianes supérieures à la moyenne de l’OCDE », lit-on dans le rapport de la Banque mondiale. Clairement, tranche Anna Bjerde, l’utilisation du capital humain constitue un défi de taille. « Tout comme le développement de ce capital : un enfant qui naît aujourd’hui dans un pays de la région MENA aura à 18 ans un niveau de productivité de 55 % inférieur à celui qu’il pourrait atteindre en bénéficiant d’une éducation et de soins de santé de qualité. Et, actuellement, près de 60 % des enfants ne savent pas lire couramment. Le cumul de ces handicaps est inquiétant», souligne la rédactrice du rapport. L’Algérie, qui connaît une des plus importantes manifestations de rue dans la région, n’est pas en reste, puisque depuis plusieurs années déjà, les institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale en l’occurrence, n’ont cessé de sonner le tocsin quant à une hausse problématique du taux de chômage chez les jeunes catégories. Le taux de chômage des jeunes de la tranche d’âge 16-24 ans a atteint 26,9% en mai dernier, en Algérie, alors que chez les femmes, le chômage a connu une hausse passant à 20,4%. Des statistiques qui donnent le tournis, alors que le déclin de l’activité économique fait craindre le pire, tant il est vrai que des pans entiers de l’économie sont fragilisés. Face à la gravité de la situation, la Banque mondiale a lancé, en 2019, sa stratégie élargie pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. S’appuyant sur celle de 2015, élaborée dans le sillage du Printemps arabe et des différents chocs connexes, la stratégie de 2019 entend créer des débouchés économiques pour les jeunes en axant les efforts sur l’amélioration du capital humain, le levier des technologies numériques et le développement de l’activité du secteur privé, y compris pour les jeunes entrepreneurs, en garantissant une concurrence libre et équitable sur les marchés des biens et des services. La Banque mondiale estime que pour les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, défis et opportunités vont de pair. « Mais tous disposent d’un atout exceptionnel, une jeunesse nombreuse et dynamique ! Dès lors, tout l’enjeu pour ces pays comme pour la communauté internationale tient en une question, comment exploiter au mieux ces incroyables énergies pour assurer une croissance inclusive et durable dans la région MENA et au-delà ? », souligne le rapport. n