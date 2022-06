Les résultats de l’enquête effectuée sur le chocolat «Kinder» commercialisé en Algérie et soupçonné de contenir la bactérie salmonelle ont confirmé l’absence de trace de cette bactérie dans les échantillons prélevées, a indiqué un communiqué conjoint du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations et de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS). «Les résultats de l’enquête ouverte sur l’alerte donnée par la société +Ferrero+ portant rappel du produit chocolatier de la marque commerciale +Kinder+ à travers certains pays du monde en raison d’une éventuelle présence de la bactérie salmonelle, ont confirmé l’absence de trace de cette bactérie dans les échantillons prélevées sur ces produits commercialisés en Algérie», lit-on dans le communiqué. Suite à cette alerte, le ministère du Commerce a pris «immédiatement», en coordination avec l’ANSS, une série de mesures pour le durcissement de contrôle au niveau des frontières sur les cargaisons importées de ce produit en les soumettant à des analyses rigoureuses pour s’assurer qu’ils ne contiennent pas de microbes avant d’autoriser leur entrée sur le marché national. Ainsi, une campagne de contrôle nationale a été lancée pour retirer ce produit de la chaîne de commercialisation et le soumettre à des analyses de laboratoires nécessaires pour s’assurer de sa salubrité et de sa comestibilité. Cette campagne s’est soldée par le contrôle de 7.528 commerçants vendant ces produits et la saisie d’une quantité de 280 kg. Une quantité de 43 kg a été détruite pour non conformité en termes d’étiquetage et d’expiration de la date de péremption. Il s’agit également de la mainlevée sur 237 kg dont la comestibilité a été établie et de l’établissement de 7 procès verbaux de poursuite judiciaire contre les commerçants contrevenants. Le ministère a affirmé que «les mesures prises dans le cadre de cette alerte demeurent en vigueur et que les services de contrôle relevant de la tutelle restent disposés en coordination avec l’ANSS en ce qui concerne la surveillance, la vigilance et l’alerte tant au niveau des frontières que sur le marché national en vue de contrôler les produits concernés et veiller à leur salubrité et comestibilité et partant, préserver la salubrité et la sécurité sanitaire du consommateur», conclut la même source.(APS)

