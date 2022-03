L’Entreprise des ciments et dérivés (ECDE) de Chlef, filiale du Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA), prévoit d’exporter durant l’année 2022, 1,5 million de tonnes de ciment vers des pays d’Europe, d’Afrique et d’Amérique latine, a-t-on appris jeudi de son Président directeur général, Kada Dinar.

Lors de la visite de travail dans la wilaya de Chlef du ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, qui s’est rendu à la cimenterie pour s’enquérir de l’activité de la troisième ligne de production de ciment, le PDG de l’ECDE a déclaré que ses services travaillent pour répondre à une commande d’exportation estimée à 1,5 million de tonnes de ciment vers des pays d’Europe, d’Afrique et d’Amérique latine.

Selon M. Dinar, ce quota (1,5 million de tonnes) fait partie d’une commande nationale d’exportation de 3 millions de tonnes de ciment vers les mêmes destinations.

A noter que l’entrée en exploitation d’une troisième ligne de production, destinée à l’exportation, a contribué à relever la capacité annuelle de production de la cimenterie de Chlef, qui produit également du clinker, de 2 millions à 4,2 millions de tonnes de ciment.

La cimenterie de Chlef, filiale du GICA, est entrée en activité en 1982. L’usine qui approvisionne les wilayas dans le Centre et l’Ouest du pays, disposait de deux lignes de production d’une capacité de plus de 2 millions de tonnes de ciment. n

Articles similaires