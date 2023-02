Le secteur des forêts à Chlef a bénéficié d’un projet pour l’ouverture d’une soixantaine de km de pistes forestières à travers la wilaya en 2023, a t-on appris lundi auprès de la conservation locale des forêts. Selon le Conservateur des forêts de Chlef, Kamel Larass, la wilaya a bénéficié, cette année, d’un projet pour l’ouverture de 28 km de nouvelles pistes forestières, parallèlement à l’aménagement d’une trentaine d’autres au niveau des communes connues pour la densité de leur couvert forestier. Cette opération est de nature à «faciliter l’accès aux espaces forestiers et à promouvoir les investissements dans le domaine, notamment concernant les plantes aromatiques et médicinales et l’exploitation de la ressource ligneuse, tout en assurant le désenclavement des riverains des forêts», a –t-il ajouté. M. Larass a également fait part d’un programme de plantation d’arbres sur une surface de 110 ha, en plus du reboisement de 70 ha supplémentaires au niveau de la totalité des communes, notamment celles touchées par les incendies du mois d’octobre dernier, outre des travaux forestiers au profit d’une superficie de 355 ha. Un cahier des charges est en cours d’élaboration pour affecter ces projets à des entreprises, en vue de leur lancement «prochain», a-t-il, par ailleurs, précisé. Le couvert forestier à Chlef représente 24% de la superficie totale de la wilaya. Les incendies de forêt déclarés en 2022 ont détruit plus de 400 ha de végétations, dont une surface de 371 ha brulée lors de l’incendie qui a ravagé la région de Rouaichia, commune de Ténès, du 22 au 27 octobre 2022. L’année 2021 a enregistré la perte de seulement 123 ha de végétations. n

Articles similaires