Une jeune fille est décédée par noyade à la plage non autorisée à la baignade de Thaghzoult, de la commune de Sidi Abderrahmane (75 km au nord -ouest de Chlef), a indiqué samedi un communiqué des services de la protection civile de la wilaya. Les unités de la protection civile sont intervenues, hier vendredi, au niveau de la plage non autorisée à la baignade de Thaghzoult, pour assister et évacuer une jeune fille (26 ans), qui s’est noyée et a été repêchée par son frère, avant que les surveillants de la plage voisine de Taghzoult autorisée à la baignade, ne lui prodiguent les premiers soins, est-il ajouté dans le même communiqué. Selon le document, la victime a été transférée vers la polyclinique d’El Marsa, où elle a rendu l’âme, portant ainsi à cinq le nombre de morts (toutes des jeunes filles) par noyade à Chelf, depuis l’ouverture de la saison estivale. Un appel a été lancé, à l’occasion, par les services de la protection civile en vue d’éviter la baignade au niveau des plages non autorisées. A noter que les autorités de la wilaya ont annoncé, depuis la mi-août dernier, l’autorisation de la baignade au niveau de 16 plages, sur les 26 recensées le long du littoral de Chlef.

