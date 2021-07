Les services de sécurité de Chlef ont démantelé un réseau de huit personnes versé dans l’incitation à l’émigration clandestine par voie maritime, a-t-on appris, mercredi, de la cellule de communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya. Ayant eu vent des agissements suspects d’un individu originaire de Chlef, qui procédait à la quête de fonds de la part de citoyens, en vue de leur faire gagner l’Europe par voie maritime, en recourant à une embarcation de plaisance, les éléments la sûreté urbaine d’Oued Sly relevant de la sûreté de daïra de Boukadir, en coordination avec le parquet de cette localité, ont mis en place un plan minutieux visant sa neutralisation, a-t-on indiqué de même source. Après avoir identifié le présumé suspect, les policiers ont lancé de vastes investigations, lesquelles ont permis son arrestation, début de la semaine en cours, non loin de Chlef, a-t-on fait savoir. Son interrogatoire a permis aux policiers de découvrir qu’il activait au sein d’un réseau composé de 12 autres individus, dont sept ont été arrêtés quelques temps après, a-t-on expliqué. Les autres éléments du même réseau, actuellement en état de fuite, font l’objet d’intenses recherches, a-t-on souligné. Divers équipements utilisés lors de la navigation maritime, une embarcation de plaisance, deux véhicules servant à sa traction, ainsi que 3 millions de dinars représentant « vraisemblablement » les revenus découlant de cette activité « répréhensible » ont, par ailleurs, été saisis lors de la même opération, a-t-on noté. Après accomplissement des procédures légales, les mis en cause ont été présentés, mercredi, au procureur de la République près le tribunal de Boukadir pour le grief d' »organisation de sorties illégales du territoire national de plusieurs personnes dans un but mercantile », a-t-on indiqué de même source.

