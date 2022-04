Une alerte au mildiou de la pomme de terre a été émise, jeudi, par la Station régionale de protection des végétaux (SRPV) de Chlef, en direction des agriculteurs, en vue de procéder au traitement préventif de leur champs de pommes de terre contre cette maladie, a indiqué un communiqué rendu public par cet organisme. Le réseau de suivi et de contrôle, installé par les ingénieurs de la SRPV, a fait état du signalement des premiers foyers de mildiou au niveau de champs de pommes de terre de la wilaya d’Aïn Defla, est-il ajouté de même source. Signalant que les conditions climatiques actuelles, conjuguées à la phase physiologique de développement des végétaux, «sont très propices à l’apparition de cette maladie dangereuse», la SRPV de Chlef a lancé un appel aux producteurs de pommes de terre en vue d’entamer le traitement préventif, à travers l’usage de fongicides appropriés, de manière à préserver les végétaux et le bon rendement de cette culture (pomme de terre). Les wilayas concernées par cette alerte au mildiou de la pomme de terre sont Chlef, Ain Defla et Tissemsilt, est-il précisé dans le même communiqué. A noter, la culture de la pomme de terre, à Chlef, est principalement concentrée dans les régions de l’Oued Fodda, Ouled Abbas, Ouled Farés, Lebiedh Medjadja, Sobha et Boukadir. Des sorties de terrain sont organisées par les équipes techniques de la Station régionale de protection des végétaux pour sensibiliser les agriculteurs sur l’importance du traitement préventif et la nécessité d’utiliser des pesticides chimiques homologués. n

