Le président chinois Xi Jinping a été reconduit dimanche 23 octobre 2022 à la tête du Parti communiste dont le 20e congrès s’est refermé samedi. Après une semaine de délibérations à huis clos, ses travaux ont abouti au renouvellement du Comité central dont les 205 membres ont désigné durant la même journée du dimanche les 24 représentants du Bureau politique.

Synthèse Anis Remane

Cette instance de décision du Parti a ensuite désigné le nouveau Comité permanent du parti, organe qui détient la réalité du pouvoir en Chine. Il est composé de Xi Jinping, de Li Qiang, de Zhao Leji, de Wang Huning, de Cai Qi, de Ding Xuexiang et de Li Xi. Les quatre nouveaux membres du Comité permanent sont tous des proches du secrétaire général Xi Jinping désormais assuré pour un troisième mandat à la tête du pays, en mars prochain. Une double rupture par rapport au passé, quand les factions du PCC nouaient des compromis pour répartir les postes. Depuis la mort du fondateur du régime Mao Tsé-toung (1949-1976), la transition du pouvoir en Chine était institutionnalisée: le président ne pouvait rester au pouvoir que pour deux mandats et pour une durée maximale de dix ans, indiquent des observateurs de la scène politique chinoise.

En 2018, rappelle-t-on, Xi Jinping a obtenu une modification de la Constitution et fait supprimer ces restrictions. Il est désormais parti pour régner jusqu’en 2028 après avoir réussi en une décennie à renforcer la stature de la deuxième économie mondiale. « Nous avons créé deux miracles: un développement économique rapide et une stabilité sociale à long terme », s’était-il félicité, après avoir obtenu un troisième mandat de cinq ans, par un Comité central largement remanié du Parti communiste chinois (PCC). « La Chine ne peut pas se développer sans le monde et le monde a aussi besoin de la Chine », a-t-il encore déclaré hier à la désignation du nouveau comité permanent.

Depuis qu’il est à la tête du pays, le président XI a également modernisé considérablement l’armée chinoise pour l’imposer parmi les premières au monde et pour rivaliser avec les Etats-Unis. Henry Gao, professeur de droit à l’université de gestion de Singapour, prédit au sujet de la future politique de Xi qu’il sera « plus conservateur » en politique intérieure mais « plus radical » à l’international lors de son prochain mandat: il « tentera de se confronter à l’Occident », a-t-il affirmé dans un entretien accordé à l’AFP .



La question de Taiwan et les rivalités avec les USA

Dimanche 16 octobre, dans son discours au congrès du parti, Xi Jinping a, en effet, assuré que la Chine chercherait à réunifier Taïwan pacifiquement, mais ne «renoncera jamais à l’usage de la force» si besoin. «Nous œuvrerons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique [de Taïwan], mais nous ne renoncerons jamais au recours à la force et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires», a-t-il déclaré. «La résolution de la question de Taïwan est l’affaire du peuple chinois lui-même et [elle] doit être résolue par le peuple chinois seul», a-t-il martelé. «La réunification de la patrie doit être réalisée et sera réalisée», a-t-il ajouté, condamnant tout «séparatisme et ingérence» étrangère dans cette affaire.

Mardi 18 octobre, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a réagi en déclarant que la Chine veut s’emparer de Taïwan, en fixant « un calendrier accéléré » à cette fin. En marge de sa participation à un forum organisé par l’Université de Stanford en Californie, M. Blinken a mis en garde contre « la politique agressive » appliquée par le président chinois Xi Jinping à l’endroit de Taiwan. Il a estimé que la Chine est de plus en plus « déterminée à poursuivre le processus de réunification selon un calendrier accéléré », sans fournir de détails. « La Chine a totalement changé ces dernières années (…) Elle est devenue beaucoup plus répressive à l’intérieur et plus agressive à l’étranger », a-t-il ajouté.