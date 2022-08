L’observatoire national de la Chine a renouvelé samedi une alerte rouge aux fortes chaleurs, la plus élevée de son système d’alerte météorologique à quatre niveaux, alors que des vagues de chaleur étouffantes se poursuivront dans de nombreuses régions du pays.

Pendant la journée de dimanche, certaines parties du Gansu, du Shaanxi, du Henan, de l’Anhui et d’autres régions provinciales, devraient connaître des températures de 35 à 39 degrés Celsius, selon le Centre météorologique national.

Les températures au Shaanxi, au Sichuan, à Chongqing, au Hubei, au Hunan, à l’Anhui, au Jiangxi et au Zhejiang, pourraient dépasser les 40 degrés, a déclaré le centre.

Il a conseillé aux autorités locales de prendre des mesures d’urgence contre la canicule, de suspendre les travaux en plein air exposés à des températures élevées, d’accorder une attention particulière à la sécurité face aux incendies, et de prendre particulièrement soin des groupes vulnérables.

La Chine dispose d’un système d’alerte météorologique à quatre couleurs, le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi par l’orange, le jaune et le bleu.

