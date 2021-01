Les secours ont réussi dimanche à sauver le premier des 22 mineurs coincés sous terre dans l’est de la Chine depuis deux semaines, a annoncé la télévision publique CCTV. L’homme, «physiquement faible», n’appartient pas au groupe de 10 mineurs avec lesquels un contact a été établi depuis la surface, avec la surface, a précisé CCTV. Depuis l’explosion survenue le 10 janvier dans cette mine d’or de Qixia, dans la province du Shandong (est), les sauveteurs s’activent à porter secours aux travailleurs bloqués à plusieurs centaines de mètres sous terre. Les images de la chaîne publique ont montré un petit chariot élévateur remonter à la surface, soulevé par une énorme foreuse, à l’intérieur duquel se trouvaient des sauveteurs. Un homme masqué, qui semblait incapable de se tenir debout, en est sorti. Un mineur est décédé la semaine dernière des suites de ses blessures. Dix se trouvent à environ 580 mètres de profondeur et communiquent par téléphone avec la surface alors que les sauveteurs n’avaient aucune nouvelle des 11 hommes restants. Les opérations de forage sont compliquées par la structure géologique du sol, constituée de roches particulièrement dures comme du granit. Grâce à un câble métallique descendu via un conduit creusé dans la roche, les sauveteurs ont pu transmettre des vivres, des médicaments et des téléphones au groupe de mineurs coincés à 580 mètres sous terre. Ils ont ainsi pu reprendre des forces. Le mineur secouru a été trouvé dans une section plus proche de la surface que celle où se situe l’autre groupe. Les images de la chaîne publique ont montré dimanche plusieurs endroits où sont effectués des forages. On pense qu’un douzième mineur est coincé tout seul, 100 mètres plus bas dans les eaux montantes. Pour les neuf autres mineurs, les espoirs de réussir à les secourir s’amenuisent au fil des jours car aucun contact n’a été établi avec eux depuis l’explosion. Les secours ont estimé vendredi qu’au moins deux semaines seront encore nécessaires pour libérer l’ensemble des travailleurs malgré la poursuite effrénée des opérations de forage. Si la sécurité des mines s’est nettement améliorée au cours des dernières décennies, des accidents surviennent encore régulièrement en Chine, où les réglementations ne sont parfois pas appliquées. En décembre, 23 mineurs avaient perdu la vie dans une mine de charbon à Chongqing (sud-ouest). n

