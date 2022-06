C’est une véritable bonne annonce pour tous ceux qui commençaient à douter de pouvoir acheter le mouton de l’Aïd El Adha après avoir pris connaissance des prix pratiqués, cette année, largement hors de leur portée. En effet, la société publique l’Algérienne des viandes rouges (Alviar) met en vente des moutons dont les prix varient entre 38 000 et 70 000 dinars. De quoi inciter les pères de famille à se rendre aux points de vente mis en place répartis sur Birtouta (banlieue ouest d’Alger), Es-Senia (Oran), El Bouni (Annaba) et deux autres dans les wilayas de Béjaïa et Aïn Mlila.

Dans ces entrepôts, les intéressés peuvent choisir leur mouton dans la mesure où les bêtes sont réparties selon leurs poids et âge, c’est-à-dire entre 30 et 90 kg et entre un an (agneau) et deux ans (bélier). Pour le détail, les agneaux marqués d’une tâche noire pèsent entre 30 et 40 kg et sont à 38 000 DA, une tâche verte désignent ceux âgés de 14 mois, pesant 40/50 kg et sont à 43 000 DA. Viennent ensuite les moutons de 16 mois, marqués de bleu, de 50 à 60 kg et cédés à 48 000 DA. Les bêtes marquées en rouge, entre 60 et 70 kg au prix de 63 000 DA. Dernière catégorie, celle marquée de deux points rouges, pesant entre 70 et 90 kg, proposée à 70 000 DA. D’après le responsable de l’entrepôt de Birtouta, «ce sont les moutons à 43 000 DA que nous avons écoulés le plus jusqu’ici, soit de vendredi à dimanche, suivis de ceux à 48 000 DA. C’est d’ailleurs à quoi nous nous attendions car ces prix sont à la portée des personnes à faible revenu». Ce responsable a, par ailleurs, fait savoir que «30 conventions collectives ont été signées entre Alviar et des organismes publics et privés». Cette convention stipule que «le salarié dépose 50% du prix du mouton qu’il a choisi, le reste étant garanti par le service social de l’organisme dont il relève. En clair, il fera deux versements pour honorer sa dette».

Concernant la traçabilité des moutons que met en vente Alviar, on apprend de ce même responsable qu’ils ont été achetés en bas âge auprès des éleveurs pour être conduits dans les hangars d’engraissement dont dispose l’Algérienne des viandes rouges. Concernant l’état de santé des moutons mis en vente, son représentant est affirmatif : «Tous nos moutons sont soumis à un contrôle vétérinaire permanent, c’est pourquoi je peux avancer qu’ils sont indemnes de maladies. Nos clients sont assurés», a-t-il confié. Autre dispositif mis en place, les acheteurs peuvent laisser leur mouton dans les entrepôts jusqu’à la veille de l’Aïd, moyennant une contribution symbolique de 1 000 DA. Disons, enfin, qu’avec les prix proposés par Alviar, il faut s’attendre que ses entrepôts soient littéralement pris d’assaut au point où ceux de certaines catégories vont très vite se vider. La question est de savoir s’ils seront de nouveau remplis. Dans le cas contraire, la devise «premier arrivé, premier servi» sera de mise au grand désagrément des retardataires.