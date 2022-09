PAR INES DALI

Le Parti des travailleurs continue d’alerter sur l’érosion du pouvoir d’achat mettant en exergue, en cette veille de rentrée scolaire, la cherté des fournitures scolaires que les familles à faible revenu notamment auront du mal à assurer à leur progéniture. «La flambée inédite des prix des fournitures scolaires va mettre en danger la scolarité de beaucoup d’enfants et si l’Etat ne prend pas les mesures nécessaires urgentes, le pays replongera dans une situation régressive de sinistre mémoire en matière de scolarisation», s’inquiète le parti de Louisa Hanoune.

Cette situation n’est pas une fatalité et des solutions existent pour éviter aux «familles des larges couches qui ont du mal à subvenir à leurs besoins alimentaires de base» ne soient pas prises «à la gorge» à la rentrée scolaire et universitaire, en se retrouvant «dans l’incapacité d’assurer les besoins élémentaires de leurs enfants scolarisés», a indiqué lundi le parti dans un communiqué sanctionnant la réunion du secrétariat permanent du Bureau politique.

Après son constat «d’un effondrement généralisé du pouvoir d’achat», le PT relève que des solutions existent et que c’est à l’Etat de prendre en charge la cherté des fournitures scolaires. «Cette situation n’est pas inévitable et des solutions existent, comme le prouve les quelques cas de mairies qui ont décidé de prendre en charge sur leurs propres budgets la fourniture de tous les articles scolaires. Cependant, compte tenu de la situation déficitaire de la majeure partie des communes, de telles actions ne peuvent être réalisées partout», écrit le PT. C’est pourquoi, poursuit-il, «c’est à l’Etat, garant de l’égal accès de tous les enfants à l’école, d’intervenir, car ayant les moyens de le faire, pour mettre fin à l’insupportable perspective de voir des centaines de milliers d’écoliers, de collégiens, de lycéens quitter précocement les bancs d’écoles parce que leurs parents n’auraient pas les moyens nécessaires à leurs scolarisation». Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que l’Etat, dans le souci d’alléger le fardeau de la cherté des fournitures scolaires et permettre leur vente «aux meilleurs prix», a mis en place des marchés de proximité, au nombre de 64, ouverts jusqu’à la fin du mois en cours.

Le PT note également que le fait que 4 millions d’élèves (près de 1/3 des enfants scolarisés), bénéficient gratuitement de livres scolaires, constitue «un indice de la paupérisation de larges couches de la société», signalant que cette mesure «reste insuffisante car ces millions d’élèves ont besoin du soutien total de l’Etat pour leur épanouissement». Pour lui, cela signifie aussi de garantir l’accès aux cantines scolaires à tous les élèves, en augmentant le budget alloué à ce chapitre qui est de l’ordre de 45 DA/plat, «une somme dérisoire au vu des prix actuels».



«Une inflation à deux chiffres»

Ainsi, le parti se dit inquiet devant «l’insupportable situation qu’endure la majorité de la population, confrontée à un effondrement généralisé de son pouvoir d’achat en conséquence de l’inflation à deux chiffres qui touche tous les domaines de la vie quotidienne». Une dégradation du pouvoir d’achat due principalement à l’inflation mondiale importée, exception faite des produits subventionnés par l’Etat. Dans ce chapitre, la formation politique alerte sur l’augmentation fulgurante des prix des viandes rouges dans plusieurs wilayas du Sud, où, dit-il, jusqu’à une période récente, l’élevage local et l’importation d’ovins et bovins des pays subsahariens voisins permettaient au plus grand nombre de consommer la viande à des prix raisonnables. «Mais la décision du gouvernement d’autoriser le transfert vers le Nord des viandes rouges a provoqué la rareté du produit et la spéculation» et «l’absence de planification et de maitrise/contrôle du marché a ainsi provoqué des augmentations de prix inédites dans les wilayas du Sud sans pour autant abaisser leurs prix dans les wilayas du Nord», signale-t-il, notant que la viande ovine est passée de 900 DA/Kg à 1500 DA/Kg, la viande bovine de 800 DA/Kg à 1300 DA/Kg et la viande cameline de 700 DA/Kg à 1000 DA/Kg.

Autre sujet de l’heure, le remaniement ministériel a également été au centre de la réunion du Bureau politique du PT, à propos duquel il souligne qu’il «appelle plusieurs interrogations liées directement à la situation difficile qui prévaut dans plusieurs secteurs névralgiques». Il se demande si ces changements au sein de l’exécutif vont signifier de «nouvelles politiques en matière de santé pour sauver les hôpitaux d’un effondrement prévisible, ou combler le déficit en personnel médical et en moyens matériels» ou encore si cela mettra fin à la rupture récurrente de médicaments.

Il se demande également si le remaniement va signifier «la fin de la politique de l’improvisation en ordonnant notamment le sauvetage de l’université par l’ouverture de postes budgétaires et la réintégration des professeurs chercheurs renvoyés». Le PT pose d’autres interrogations, à savoir s’il y aura «une amorce pour le rétablissement des conditions normales d’exercice de la politique, du respect du multipartisme, de la liberté d’organisation syndicale, associations… et du respect des libertés démocratiques» et pour «une politique qui mette fin à la détresse sociale». Enfin, ce remaniement «très partiel annonce-t-il l’amorce d’une réorientation des politiques en cours qui plongent le pays dans la régression dangereuse ?», se demande encore le PT.

Articles similaires