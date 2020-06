Après trois mois de silence dû au confinement pour stopper l’épidémie de covid-19, la librairie Sâadoun Farid, située dans la commune de Cherchell, renoue avec les activités culturelles en organisant une rencontre littéraire avec le journaliste et auteur M’hamed Houaoura. Une vente-dédicace se tiendra ce samedi, au niveau de sa librairie située au 1er étage du marché communal de Cherchell, à partir de 09h30.

La vente dédicace de son second livre intitulé, «La plume et le Combat», relate le rôle de la presse écrite durant la guerre de libération nationale, à travers les témoignages de personnages historiques, qualifiés des chevaliers de la plume, à l’image d’Ihaddadéne Zahir, Pierre Chaulet et Yveline Lavalette.