Le feuilleton Edinson Cavani bat son plein. Désireux de quitter le PSG, l’attaquant uruguayen est désormais pisté par plusieurs clubs anglais, dont Chelsea et Manchester United. Selon L’Equipe, l’Atlético Madrid ne dépassera pas la barre des 15 millions d’euros pour le recruter dès ce mercato hivernal. Edinson Cavani obtiendra-t-il gain de cause ? Meilleur buteur de l’histoire du PSG, le Matador, en mal de temps de jeu cette saison, souhaite aller voir ailleurs. Et si possible dès maintenant, comme l’a révélé Leonardo il y a quelques jours. Problème, un départ en pleine saison n’était pas vraiment dans les plans du PSG, qui espérait au moins conserver son attaquant jusqu’en juin prochain, date de la fin de son contrat.

Selon L’Equipe, c’est également ce que souhaitait Cavani… avant de changer d’avis. En effet, ce dernier ne s’attendait pas à avoir aussi peu de temps de jeu cette saison. Pis, son entourage assure en interne qu’aucun rendez-vous n’avait été pris avec la direction parisenne pour discuter d’une possible prolongation. Tout l’inverse de ce qu’affirmait Leonardo, dimanche soir, après le match à Lorient (0-1) en Coupe de France. Le Brésilien avait alors expliqué avoir «un accord pour regarder un peu, dans la saison, et décider pour le futur».



L’Atlético ne dépassera pas les 15M

Si Cavani n’aurait probablement pas dit non à un nouveau bail à Paris, le voilà désormais décidé à quitter la Ville Lumière. Mais pour aller où ?

En pole position dans ce dossier, l’Atlético Madrid ne compte pas faire des folies pour un joueur en fin de contrat. Au maximum, le club madrilène proposera 15 millions d’euros selon L’Equipe. Si cette offre venait à être refusée, les Colchoneros espèrent (re)programmer ce transfert pour la fin de saison.

Un risque au vu de la concurrence qui débarque dans ce dossier…

En effet, selon le Daily Telegraph, plusieurs clubs britanniques sont intéressés par l’attaquant du PSG.

En plus de Chelsea, qui s’est officiellement positionné lundi via son entraîneur Franck Lampard, Manchester United et Tottenham observent de près l’évolution de ce feuilleton.

Les deux clubs, qui doivent faire face aux blessures de Marcus Rashford et Harry Kane, verraient donc d’un bon oeil une arrivée de Cavani.

Le feuilleton est encore loin d’être terminé…n

