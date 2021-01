L’avenir de Frank Lampard est de plus en plus sombre à Chelsea, huitième de Premier League et déception en Angleterre cette saison. Il se pourrait même que l’Anglais ait dirigé son dernier match chez les Blues hier, avant d’être remplacé par Thomas Tuchel, piste privilégiée de Roman Abramovich, le propriétaire du club anglais.

Frank Lampard est-il déjà condamné du côté de Chelsea ? A en croire les médias britanniques et européens ces derniers jours, l’Anglais a épuisé son crédit auprès de ses dirigeants et pourrait bien diriger dimanche son dernier match sur le banc des Blues. Et pour le remplacer, il ne semble plus y avoir qu’un seul nom : celui de Thomas Tuchel.

L’Allemand est en effet annoncé comme la piste privilégiée du propriétaire du club londonien Roman Abramovich selon le Corriere dello Sport. Pisté comme cible dans une short-list où figurait également l’ancien entraîneur du RB Leipzig Ralf Rangnick, l’ancien coach du PSG semble donc désormais le favori pour reprendre un club de Chelsea qui n’est pas au mieux en Premier League.

Huitième en championnat, à onze points du leader Manchester United, et ce malgré un mercato conséquent avec notamment les arrivées de Havertz, Chilwell, Werner et Ziyech pour plus de 200 millions d’euros, le Chelsea de Lampard déçoit cette saison, et devrait donc la poursuivre sans son entraîneur actuel. Le match de Cup contre Luton pourrait donc bien être le dernier de l’ex numéro 8 des Blues comme entraîneur du club, où il restera malgré tout une légende.

