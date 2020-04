Le gouvernement tente de muscler son dispositif de soutien en faveur des entreprises au fur et à mesure que la pandémie de Coronavirus évolue dans le temps. Après les mesures mises en place par l’administration fiscale et la Banque centrale, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a décidé, hier, la suspension de l’application de pénalités de retard sur les entreprises, afin d’atténuer les effets des mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie de Covid-19 sur l’outil national de réalisation.



« Conscient de la responsabilité qui lui incombe pour protéger son tissu industriel, le Gouvernement, en application des directives du Président de la République Abdelmadjid Tebboune, a pris des mesures d’ordre fiscal, parafiscal et d’emprunts, afin de soutenir les entreprises en difficulté suite à la crise sanitaire à laquelle fait face notre pays », lit-on dans une instruction du Premier ministre, adressée, hier, aux membres du Gouvernement ainsi qu’aux walis, dont le contenu a été diffusé par l’APS. Dans le document du Premier ministre, le gouvernement reconnaît que la crise sanitaire et les effets induits par les mesures de prévention et de lutte contre cette épidémie du Covid-19 ont « impacté négativement » l’outil national de réalisation, qui subit de « plein fouet » le ralentissement de son activité en raison du retard d’approvisionnement en matériaux et en matières premières et de l’indisponibilité de main-d’œuvre, en raison de la suspension temporaire des moyens de transport, note le document. Outre les mesures prises par la Direction générale des impôts et la Banque centrale au bénéfice des entreprises, les nouvelles dispositions du gouvernement, annoncées, hier, dans l’instruction du Premier ministre s’adressent essentiellement aux entreprises se trouvant dans l’impossibilité d’assurer la réalisation des travaux et prestations prévues. Le Premier ministre appelle en somme à l’application des dispositions de l’article 147 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Dispositions au bénéfice des entreprises de travaux

Cet article prévoit « la suspension des délais contractuels et la non-application des pénalités financières de retard dans la limite fixée par les ordres d’arrêt et de reprise de services pris en conséquence par le service contractant ». En conséquence, pour tous les marchés publics de l’Etat, des collectivités locales, des organismes et établissements publics, les pénalités de retard ne seront pas appliquées, à compter de la date de publication du décret exécutif n° 20-69 du 21 mars 2020, relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus, indique la même source. Le document précise que les dispositions de l’article 147 du code des marchés publics doivent être appliquées par les maîtres d’ouvrages, sur demande des entreprises contractantes. De son côté, le ministère des Finances a été chargé de dégager et de notifier aux différents maîtres d’ouvrages, les crédits de paiement et les réévaluations nécessaires au paiement des créances détenues par ces entreprises au titre de la commande publique. Cette mesure a pour objectif d’amortir les conséquences financières de cette crise sur les entreprises publiques et privées de réalisation et sur l’emploi. Le gouvernement s’est engagé à la même occasion de continuer d’examiner l’ensemble des voies et moyens permettant de répondre aux difficultés que les entreprises algériennes rencontrent en raison de la crise sanitaire, souligne la note du Premier ministre, qui dit veiller à « l’application rigoureuse et diligente de la présente instruction ». Laquelle intervient, faut-il le rappeler, au lendemain de l’annonce, par le gouvernement, du lancement de concertations sectorielles pour évaluer et contenir l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’entreprise et la vie économique.

Ces conciliabules, auxquels seront associés les syndicats et les organisations patronales, porteront sur l’évaluation, par secteur d’activité, des impacts de la crise sanitaire sur la situation financière et de l’emploi des entreprises, mais aussi sur le maintien de l’activité économique « dans le strict respect des mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus » ainsi que « la prise de mesures pour la survie des entreprises impactées et la préservation de l’outil national de production et de réalisation ».



En attendant l’évaluation sectorielle

Le troisième thème de la concertation portera sur les modalités de mobilisation et de gestion de la sphère économique face à cette conjoncture exceptionnelle que traverse le pays, afin de sauvegarder l’emploi et préparer la reprise de la croissance, avait indiqué l’Exécutif dans une instruction du Premier ministre datée de mardi. En attendant l’aboutissement de ces consultations sectorielles, associant les partenaires sociaux du gouvernement, des mesures ont été déjà prises par les pouvoirs publics pour atténuer les conséquences de la pandémie sur les entreprises. Début avril, rappelons-le, l’administration fiscale avait annoncé des mesures en faveur des entreprises impactées durant cette phase de crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus. Il s’agit de quatre dispositions d’ordre fiscal se rapportant au report des déclarations fiscales, reconduction du report de paiement du premier acompte provisionnel IRG/IBS, accès à des échéanciers de paiement et suspension de l’imposition des bénéfices non affectés. De son côté, la Banque d’Algérie a indiqué, il y a une semaine, avoir pris une série de mesures exceptionnelles et conjoncturelles permettant aux établissements financiers et aux banques d’augmenter leurs capacités de financement en faveur des entreprises économiques impactées par la conjoncture induite par le Covid-19. Le document de la Banque centrale prévoit, entre autres mesures, le report du paiement des tranches de crédit, arrivant à échéance, ou le rééchelonnement des créances de la clientèle, ayant été impactée par la conjoncture induite par le Covid 19.

La plus haute autorité monétaire préconise également la réduction du seuil minimum du coefficient de liquidité afin d'augmenter le niveau des financements disponibles. Au titre de ces mesures, les banques et les établissements financiers sont dispensés de l'obligation de constitution du coussin de sécurité.