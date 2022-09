L’efficacité de ce grand ministère se mesurera au degré d’impact de la création de start-ups et de micro-entreprises sur la croissance économique, l’amélioration des services publics, la réduction du taux de chômage mais aussi à l’aune de la qualité de l’innovation véhiculée par ces petites entreprises.

Par Khaled Remouche

Le gouvernement maintient le cap, avec le remaniement ministériel, les start-ups sont confirmées parmi les priorités des priorités de l’Exécutif. En effet, Yacine El Mahdi Oualid n’a pas sous la main uniquement le portefeuille de l’économie de la connaissance et des start-ups. Il est promu ministre, au lieu de ministre délégué, avec les pleins pouvoirs pour diriger ce département devenu un super ministère avec sous sa coupe le département des micro-entreprises qui disparaît de l’organigramme du gouvernement avec, en un mot, ce regroupement de deux ministères.

Le premier responsable de ce grand ministère jouit de la confiance du chef de l’Etat qui table sur le développement de cette filière pour développer l’économie de la connaissance qui est un grand levier de croissance dans les pays de l’OCDE. Ce regroupement de ministères s’inscrit dans le sillage d’un choix économique du Président de la République, la «small» économie. C’est-à-dire le développement d’un pays par le développement des start-ups, des micro-entreprises et des PME. La Silicon Valley ou les GAFA, qui de start-up sont devenus des méga entreprises avec des chiffres d’affaires de centaines de milliards de dollars par an, constitue une illustration de cette tendance mondiale.

Selon plusieurs spécialistes du secteur, Yacine El Mahdi Oualid a imprimé un dynamisme à cette filière avec la construction d’une partie de l’écosystème, notamment un fonds pour le financement des start-ups qui cumule 58 milliards de dinars, des avantages fiscaux et parafiscaux pour encourager la création de start-up : 3 000 start-ups labellisées alors que le rythme de création était auparavant de 20 à 30 annuellement, création de plusieurs incubateurs, de l’accélérateur Algeria Venture. Il vient de se doter des moyens financiers de sa politique En effet, le Trésor a signé en août une convention avec ce ministère pour que le fonds de financement des start-ups gère les fonds de wilaya, soit une cagnotte de 58 milliards de dinars pour financer les start-ups créées par les jeunes entrepreneurs dans chaque wilaya. L’ambition du pays est, en somme, d’être un pôle de l’innovation dans la région Afrique du Nord et en Afrique. Un grand challenge que devra relever ce ministère.

Par ailleurs, aujourd’hui avec ce regroupement et l’importance de ce fonds, ce grand ministère est pleinement engagé dans la bataille de l’emploi. Younes Grar, spécialiste des TIC, estime qu’il y a une évolution dans le domaine des start-ups avec la mise en place d’un cadre juridique qui permet de distinguer une start-up d’une autre entreprise, la création d’un fonds pour le financement des start, d’incubateurs, d’accélérateurs. Le ministre est un ministre start up. Il est jeune. Il essaie de trouver des idées, de trouver des solutions. Mais il reconnaît que l’infrastructure pose problème avec des difficultés parfois de connexion même si le débit ces derniers temps a été sensiblement amélioré. L’augmentation des prix des équipements informatiques qui sont fortement taxés va constituer une charge pour les micro-entreprises. Les start-ups sont exonérées de droit de douane et de TVA à l’importation d’équipements informatiques. Maître Hind Benmiloud, qui a travaillé pendant longtemps sur les start-ups, pense que la volonté politique existe mais sur le terrain, c’est tout autre. L’écosystème n’est pas prêt. «Il y a toujours des problèmes de connexion à l’internet, les équipements informatiques sont fortement taxés. Il y a par exemple, dans ce sens, une pénurie de cartouches pour imprimantes. Dans certains tribunaux, en conséquence, on peine à publier les jugements.»



Un fonds de 58 milliards de dinars pour financer les start-ups !

Le plus dur reste à faire, car il ne s’agit pas seulement de créer une start-up ou une micro-entreprise, il s’agit de la pérenniser et surtout de la développer pour la transformer en petite et moyenne entreprise puis en grande entreprise. Il s’agit pour les micro-entreprises de créer beaucoup d’emplois… c’est-à-dire atteindre la taille critique d’au moins 10 000 à 30 000 micro- entreprises et d’une dizaine de milliers de start-ups ou de dizaines de milliers de start-up par an pour qu’elles puissent avoir un impact sur la croissance économique et le taux de chômage notamment des diplômés en Algérie.

Ce ministre réussira dans sa mission si, en termes qualitatifs, l’innovation que véhiculent les start-ups se traduit en particulier par l’amélioration des services rendus aux citoyens, le développement de contenus algériens sur internet, le développement des TIC en Algérie, l’apport à l’amélioration de l’environnement, l’introduction de produits bio et le développement de la fintech en Algérie. Mais l’économie numérique, les start-ups et les micro-entreprises n’est pas l’affaire uniquement de ce grand ministère. Les grandes entreprises comme Sonatrach, Sonelgaz, Algérie Télécom, Mobilis, Ooredo, les grandes entreprises privées doivent s’impliquer tout comme les ministères comme l’Intérieur qui gère les collectivités locales, le ministère de l’Enseignement supérieur, de l’Energie, des TIC, le ministère de l’Environnement. En un mot, ce grand ministère devra s’affirmer comme le chef d’orchestre de cet écosystème censé accompagner et encourager la création de start-ups et de micro-entreprises. Il devra compter sur l’appui des hautes autorités pour barrer la route à la bureaucratie qui entrave la création d’entreprises en Algérie. n