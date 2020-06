Entre juin 2014 et juin 2020, la valeur de la monnaie nationale a été fortement dévaluée, perdant 56,11 dinars face au billet vert et 63,83 dinars face à la monnaie unique.

L’exercice 2017 a connu une baisse de 1,49% du taux de change du dinar algérien face au dollar américain, passant de 109,47 dinars face au billet vert en 2016, à 110,96 dinars en 2017. C’est ce qu’a indiqué, en tout cas, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, qui présentait, hier, le projet de loi sur le règlement budgétaire de l’exercice 2017 devant les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN). Comparé aux cotations hebdomadaires des principales devises publiées, dimanche, par la Banque d’Algérie, le taux de change du dinar par rapport au billet vert a connu une correction brutale depuis 2017, poursuivant une tendance baissière amorcée depuis la fin 2014. La valeur du dollar a été fixée à 134,98 dinars à la vente, cette semaine, par la Banque centrale. La valeur du dollar sur le marché interbancaire des changes est ainsi passée de 110,96 dinars en moyenne en 2017 à 134,98 dinars cette semaine, marquant ainsi une chute vertigineuse de 24,02 dinars en un laps de temps de deux années et demie. Comparées aux cotations de la mi et fin 2014, la dépréciation du dinar est encore plus visible, car, en juin 2014, alors que les cours du brut amorçaient une dangereuse chute sur le marché mondial, la valeur du dollar était en moyenne de 78,87 dinars, alors que celle de l’euro était de 87,95 dinars, contre respectivement 134,98 dinars et 151,78 dinars. La dévaluation saute aux yeux. Entre juin 2014 et juin 2020, la valeur de la monnaie nationale a été fortement dévaluée, perdant 56,11 dinars face au billet vert et 63,83 dinars face à la monnaie unique. Jamais le dinar n’a perdu autant de sa valeur depuis sa création en un laps de temps de quelques années seulement. Les contrecoups sur le pouvoir d’achat des entreprises et des ménages ne sont pas à démontrer, puisque, pour les ménages, les petites et moyennes bourses ont été carrément laminées depuis 2014, alors que, pour les entreprises, la trésorerie a beaucoup souffert de la perte de change, faute d’amortisseurs monétaires susceptibles de réduire l’impact de cette dévaluation sur leur pouvoir d’achat. Bien évidemment, la baisse du taux de change du dinar amorcée depuis la mi-2014 ne s’est pas arrêtée en 2017, puisque, durant 2018, cette dépréciation s’est poursuivie, de l’avis même de la Banque centrale. Celle-ci, dans sa note de conjoncture de l’année 2018, a indiqué que le dinar s’est légèrement apprécié face au dollar de 1,01 % entre décembre 2017 et mars 2018 et s’est déprécié face à l’euro de 3,04 % sur la même période. Inversement, entre mars et juin 2018, le dinar s’est déprécié face au dollar de 2,51 % et s’est apprécié de 2,94 % face à l’euro. Entre juin et décembre 2018, le dinar s’est apprécié face l’euro de 1,26 % et s’est déprécié face au dollar de 1,3 %. «Ainsi, l’évolution du cours de change du dinar traduit aussi bien la variation des taux de change des principales monnaies sur les marchés internationaux de change que l’évolution de certains fondamentaux de l’économie nationale (prix du pétrole, différentiel d’inflation, dépense publique)», lit-on dans la note de conjoncture de la Banque d’Algérie pour 2018. Cette institution a depuis toujours assumé cette dévaluation, soulignant que les ajustements qu’a connus le dinar ces dernières années servaient à amortir l’effet du choc externe sur les fondamentaux, mais il a sans cesse rappelé que l’ajustement du taux de change ne doit pas constituer le principal, voire l’unique, levier d’ajustement macroéconomique. «Pour être efficace, il doit accompagner la mise en œuvre effective d’autres mesures et politiques d’ajustement macroéconomique, notamment budgétaire, aux fins de rétablir durablement les équilibres macroéconomiques, et de réformes structurelles aux fins d’asseoir une diversification effective de l’économie et in fine une hausse de l’offre domestique de biens et services», avait écrit la Banque centrale. n