Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a supervisé un exercice tactique avec munitions réelles, au deuxième jour de sa visite en 3e Région militaire (RM), à Bechar, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Monsieur le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha Chef d’Etat-Major de l’ANP, a poursuivi la 2ème journée de sa visite en 3ème RM, en supervisant un exercice tactique avec munitions réelles, intitulé +Al-Hasm 2021+, qui vient couronner le programme de préparation au combat au titre de l’année 2020-2021», souligne le communiqué. Selon la même source, «l’exercice a été exécuté par les unités organiques du Secteur opérationnel Centre, appuyées par des unités des Forces aériennes». Le Général de Corps d’Armée a suivi, au polygone de tirs et de manœuvres du Secteur, «l’exposé présenté par le Général-major, Mostefa Smaali, Commandant de la 3ème RM, portant l’idée générale de l’exercice, ainsi qu’un exposé du Commandant du Secteur opérationnel Centre, sur les phases d’exécution de l’exercice», ajoute le communiqué. L’exercice «vise à relever les capacités de combat et à renforcer la coopération entre les différents états-majors, ainsi qu’à former les commandements et les états-majors sur la préparation, la planification et la conduite des opérations pour faire face aux éventuelles menaces», précise la même source. Par la suite, le Général de Corps d’Armée a «suivi le déroulement des actions de combat effectuées par les unités engagées dont l’avion de reconnaissance du Haut Commandement, l’aviation de combat, les hélicoptères et les différentes unités des Forces terrestres ayant pris part à l’exercice». A la fin de l’exercice, «le Général de Corps d’Armée a tenu une rencontre avec les personnels des unités qui ont exécuté l’exercice, où il les a félicités pour les efforts laborieux qu’ils ont consentis, tout au long de l’année de préparation au combat 2020-2021, notamment lors de la préparation et l’exécution de cet exercice, qui a été couronné d’une totale réussite». Le Chef d’Etat-major de l’ANP a souligné, à ce titre, que «pour progresser et améliorer effectivement le niveau en la matière, il est impératif d’accorder une attention particulière à la préparation et à l’exécution des exercices d’essai, aux différents échelons et plans, tout en indiquant que ces exercices demeurent nécessaires pour développer l’expérience au combat, ancrer les connaissances et l’esprit du travail collectif, coordonné et synergique». <

Articles similaires