PAR NAZIM B.

Le renforcement de la coopération militaire entre Alger et Moscou a été au menu de l’audience accordée hier par Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, Secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Nikolaï Patrouchev, Secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, qui effectue une visite en Algérie.

Les deux parties ont abordé «l’état de la coopération militaire entre les armées des deux pays et les moyens de son renforcement et ont échangé les points de vue sur les différentes questions d’intérêt commun», a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale.

La même source a précisé que l’audience s’est déroulée en présence du Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, les chefs de départements et les directeurs centraux de l’Etat-major de l’Armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, ainsi que les membres de la délégation russe.

A cette occasion, le Général d’Armée a prononcé une allocution dans laquelle il a exprimé le souhait que cette visite soit ««bénéfique» pour les deux parties et à la «hauteur des relations historiques et stratégiques» qui lient l’Algérie et la Russie.

«Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au siège de l’Etat-major de l’ANP, en exprimant le vœu que votre visite sera bénéfique pour les deux parties, d’autant qu’elle représente, pour nous, l’expression de la ferme et franche volonté qui anime les deux pays pour renforcer davantage le partenariat stratégique et historique qui caractérise leurs relations bilatérales, particulièrement dans le domaine de la coopération militaire», a-t-il affirmé.

Par ailleurs, le Général d’Armée a souligné que «les efforts déployés par les deux pays pour contribuer à l’instauration d’une paix et d’un développement durables sont en adéquation avec les principes ayant concouru au développement des relations de coopération entre les deux parties».

«Ces efforts auxquels l’Algérie et la Fédération de Russie prennent part pour l’instauration d’une paix et d’un développement durables, dans le respect de la souveraineté des Etats, sont en adéquation avec les principes immuables et historiques ayant concouru au développement de relations de coopération bilatérale étroites, basées sur la confiance mutuelle et les intérêts communs des deux pays», a ajouté le Général d’Armée.

Pour sa part, M. Nikolaï Patrouchev, qui s’est dit «heureux de se retrouver en Algérie», a souligné que «les relations historiques entre l’Algérie et la Russie sont profondes et que son pays œuvre à les renforcer davantage». Dans ce sillage, il a fait l’éloge du «rôle pivot de l’Algérie et des grands efforts qu’elle déploie pour l’instauration de la paix et de la stabilité dans la région», selon le communiqué du MDN. Il y a lieu de souligner que Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, a reçu le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, M. Nikolaï Patrouchev. <

Articles similaires