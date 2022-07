La cérémonie annuelle de remise des grades et médailles aux officiers de l’ANP a été marquée par la promotion de Saïd Chanegriha au grade de Général d’Armée. Présidée par le président Tebboune et organisée à la veille de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, la cérémonie s’est déroulée en présence de hauts responsables de l’Etat, notamment le président du Conseil de la nation, le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), le Premier ministre et le président de la Cour constitutionnelle.

Ont également assisté à cette cérémonie, le directeur de cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, des conseillers du Président de la République, des membres du Gouvernement, des officiers supérieurs de l’ANP, ainsi que des personnalités nationales et des moudjahidine.

En plus de la promotion de M. Chanegriha, plusieurs généraux de l’ANP ont été promus au grade de général-major, des colonels au grade de général, et des lieutenants-colonels au grade de colonel. Par ailleurs, des médailles ont été décernées à nombre de cadres militaires et de personnels civils en vertu de décrets présidentiels datés du 30 juin 2022.

Articles similaires