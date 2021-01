Le Général de corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, a présidé mercredi une réunion de travail au siège de l’Etat-Major de l’ANP pour analyser l’évolution de la situation sécuritaire dans le pays et dans la région, indique un communiqué du ministère de la défense nationale (MDN). «Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, a présidé, ce mercredi 27 janvier 2021, une réunion de travail au niveau du siège de l’Etat-Major de l’ANP et ce, dans le cadre de l’analyse des évolutions de la situation sécuritaire dans le pays et dans la région», précise le communiqué. Selon la même source, le Commandant de la Gendarmerie Nationale, le Chef du Département Emploi-Préparation de l’Etat-Major de l’ANP, le Directeur de la Communication, de l’Information et de l’Orientation, le Directeur Général de la Sûreté Nationale, ainsi que les différents responsables des services de sécurité et des officiers généraux de l’Etat-Major de l’ANP ont assisté à cette réunion qui s’inscrit dans la dynamique des réunions périodiques avec les responsables des différentes structures de l’ANP. n

