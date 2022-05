Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), s’est dit, dimanche à Oran, “pleinement convaincu” de la vitalité de l’initiative “Main tendue”, annoncée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour “consolider l’unité nationale et raffermir le front interne”, appelant les Algériens à adhérer “avec force” à cette “noble initiative”.

“La consolidation des fondements de l’Algérie Nouvelle est une responsabilité collective, dont l’édification doit se faire avec la participation de tous ses enfants dévoués, qui vouent pour la Nation une loyauté indéfectible et des sentiments nobles”, a-t-il souligné dans une allocution prononcée lors d’une rencontre avec les cadres et les personnels de la 2e Région militaire, lors d’une visite de travail dans cette Région, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Dans ce contexte, a-t-il poursuivi, l’initiative “Main tendue”, récemment annoncée par M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, s’inscrit dans l’optique de “consolider l’unité nationale et raffermir le front interne”.

Cette initiative “prouve incontestablement une volonté politique sincère des hautes autorités du pays de rassembler et d’unifier les forces nationales, notamment à l’aune du contexte international prévalant”, a affirmé le Général de Corps d’Armée.

Se disant “pleinement convaincu de la vitalité de cette démarche nationale louable”, Said Chanegriha a invité “les chers enfants de la patrie à faire prévaloir les intérêts suprêmes de la Nation et à adhérer avec force à cette noble initiative, inspirée des valeurs de notre nation authentique et des principes de notre glorieuse Révolution, et qui est en parfaite adéquation avec les aspirations légitimes de notre jeunesse à un avenir meilleur”.