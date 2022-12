Les dix-sept sélections qualifiées au Championnat d’Afrique des nations (CHAN) des footballeurs locaux, prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023, ont toutes communiqué leurs listes élargies des joueurs et différents staffs, confirmant par là même leur présence au rendez-vous footballistique continental, a indiqué, lundi à Oran, le président du Comité d’organisation local (COL) du CHAN, Rachid Oukali.

«Les informations ayant trait à un éventuel forfait de telle ou telle sélection ne sont que de simples rumeurs, car rien de cela ne nous a été communiqué par la Confédération africaine de football (CAF), organisateur de l’évènement. Mieux, les 17 sélections concernées, en plus de l’Algérie, ont envoyé leurs émissaires pour visiter leur lieu d’hébergement ainsi que les sites des entrainements et des rencontres officielles, avant d’envoyer les listes élargies de leurs joueurs et différents staffs», a déclaré le président du COL, lors d’une conférence de presse, tenue au stade Miloud-Hadefi. Cette précision a fait suite aux informations rapportées par certains médias étrangers à propos d’un éventuel retrait de la sélection camerounaise. Ces informations ont suivi aussi l’annonce par la Fédération ougandaise de son intention de déclarer forfait pour le CHAN algérien «pour des raisons financières». «Concernant le Cameroun, aucune décision officielle dans ce sens n’a été transmise à la CAF. Et puis, je ne pense pas qu’un pays footballistique comme le Cameroun, qui vient de participer au Mondial, opte pour une telle démarche qui l’expose à de lourdes sanctions de la part de l’instance footballistique continentale. Concernant l’Ouganda, tout a fini par rentrer dans l’ordre. La sélection de ce pays sera bel et bien présente au CHAN « a-t-il encore assuré. Le premier responsable du COL a insisté, en outre, sur l’importance de la réussite du rendez-vous d’Algérie, « car cette réussite va conforter les chances du pays dans la course à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2025) «, poursuivant que le public algérien est censé « en premier lieu « contribuer fortement dans le succès espéré. A ce propos, Rachid Oukali a souhaité «une présence massive du public dans les stades, et ce, lors de toutes les rencontres au programme du CHAN et pas seulement celles de la sélection algérienne». Et pour encourager une affluence nombreuse, le même responsable a annoncé l’adoption, à l’occasion du CHAN, d’un nouveau système de la billetterie de manière à rendre» quasiment impossible» la falsification des billets électroniques, qui seront vendus à des prix « symboliques». A cet effet, pas moins de 80 points de récupération des fameux sésames seront mis en place à travers les quatre villes concernées par le CHAN (Alger, Oran, Annaba et Constantine). C’est au niveau de ces points que les spectateurs récupéreront leurs billets après les avoir achetés en ligne, selon les explications de l’orateur. Par ailleurs, Rachid Oukali s’est montré «satisfait» quant à l’évolution des préparatifs de la ville d’Oran pour accueillir les dix matchs qui sont programmés au niveau du stade Miloud-Hadefi, dont ceux des deux groupes y domiciliés lors du premier tour. Il table notamment sur l’expérience acquise par la capitale de l’Ouest du pays à travers l’organisation de la 19e édition des Jeux méditerranéens, l’été dernier, ajoutant que grâce à cet atout, Oran dispose d’«une longueur d’avance sur les autres villes». Répondant aux critiques ayant trait au retard accusé dans la promotion de l’évènement footballistique continental, le même dirigeant a estimé qu’il n’y avait pas lieu de paniquer, annonçant au passage l’apparition, dès jeudi prochain, du premier spot publicitaire de l’événement ainsi que la mascotte de ce dernier. «Nous avons fait exprès d’attendre la fin du Mondial, clôturé le 18 décembre, pour lancer notre campagne de promotion du CHAN, car tous les regards étaient braqués vers l’évènement footballistique planétaire», a-t-il expliqué. Dans le même ordre d’idées, le membre de l’ex-bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF), qui était accompagné par Yacine Benhamza, président du comité d’organisation du CHAN à Oran, a insisté sur le fait que la promotion de cette compétition «est l’affaire de tous». Rachid Oukali a, au passage, annoncé que parmi les invités de la FAF à l’occasion du CHAN, il y aura le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, ainsi que tous les présidents des fédérations des pays concernés par le Championnat, promettant une cérémonie d’ouverture «à la hauteur de l’événement», qui aura lieu au nouveau stade de Baraki, avant le match Algérie-Libye. (APS)