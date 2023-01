Le Comité d’organisation de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de football (COCAN), en Côte d’Ivoire, effectue une visite de travail en Algérie, à l’occasion de la tenue de la 7e édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN-2022), qui se poursuit jusqu’au 4 février, a-t-on appris hier auprès du COCHAN-2022.

La délégation du COCAN, conduite par le président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), Idrissa Yassine Diallo, aura l’opportunité de bénéficier de l’expérience algérienne en matière d’organisation d’événements sportifs. «La délégation ivoirienne a visité le stade Nelson Mandela de Baraki et ses différentes installations où elle a pris connaissance des différentes installations et compartiments du stade, où des explications lui ont été données sur plusieurs axes liés à l’organisation du CHAN-2022 et sa gestion», a expliqué la même source.



Invités d’honneur pour le match Algérie-Côte d’Ivoire

Les membres de la délégation assisteront vendredi, au stade Nelson Mandela, au 1er quart de finale du CHAN-2022, qui devra opposer l’Algérie à la Côte d’Ivoire (17h00). Durant leur séjour, les membres de la délégation tiendront avec les représentants de la CAF des ateliers dans divers domaines en vue de la prochaine CAN-2023, et toucheront plusieurs aspects (sécurité, marketing, communication, hébergement, dispositifs d’accueil, etc).

Le CHAN-2022 est en train de devenir la meilleure édition jamais organisée, jusqu’ici depuis la première abritée par la Côte d’Ivoire en 2009. L’événement connaît un engouement sans pareil, depuis son coup d’envoi vendredi 13 janvier, avec la cérémonie d’ouverture, rehaussée par la présence, entre autres, du président de la FIFA, Gianni Infantino et celui de la CAF, Patrice Motsepe. Cette 7e édition devrait constituer un bon terrain d’apprentissage pour la Côte d’Ivoire qui accueillera la Coupe d’Afrique des nations 2023 (reportée à 2024). Pour rappel, la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN-2023), initialement prévue du 23 juin au 23 juillet 2023, se déroulera finalement début janvier 2024. n

Articles similaires