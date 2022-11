Le Secrétaire Général de la Confédération africaine de football (CAF), Veron Mosengo-Omba, effectue depuis hier une visite d’inspection dans les wilayas d’Oran et Annaba, dans le cadre des préparatifs du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) Algérie 2022, prévu du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie, indique l’instance fédérale sur son site.

Le SG de la CAF a effectué hier une visite au stade Miloud Hadefi d’Oran et ses deux terrains répliques ainsi que le terrain d’entraînement les Castors. Dans l’après-midi, toute la délégation s’est rendue à Annaba pour inspecter, aujourd’hui, le stade du 19 mai 1956 et le terrain d’entraînement Abdelkader Chabou.

Zefizef l’a accompagné

Dans la même journée du dimanche, la délégation poursuivra son voyage, cette fois à destination de Constantine où elle inspectera le stade Chahid Hamlaoui, son terrain réplique et le terrain d’entraînement EBRC.

Accompagné par le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef, et MM. Rachid Oukali, président du Comité d’organisation local (COL) du CHAN et Yacine Benhamza, président du COL de la CAN U17, le SG de la CAF a entamé sa visité jeudi en se rendant au stade de Rouiba pour le terrain d’entraînement, puis le nouveau stade de Baraki et enfin le stade du 5 juillet 1962, relevant de l’Office du complexe olympique (OCO) Mohamed-Boudiaf. En fin d’après-midi, la délégation de la CAF a été reçue en audience par M. Abderrazak Sebgag, ministre de la Jeunesse et des Sports.

Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, 18 équipes prennent part au tournoi final du CHAN : Algérie (pays hôte), Maroc, Libye, Sénégal, Mali, Mauritanie, Côte d’Ivoire, Niger, Ghana, Cameroun, Congo, RD Congo, Ouganda, Soudan, Ethiopie, Mozambique, Angola et Madagascar. Les pays qualifiés ont été répartis en cinq groupes : trois (3) groupes de quatre équipes et deux (2) groupes de trois équipes chacun.Lors du CHAN, l’Algérie évoluera dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l’Ethiopie et du Mozambique. n

