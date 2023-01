La Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) d’Oran a mis en place pas moins de dix points pour la récupération des billets du championnat d’Afrique des nations des footballeurs locaux (CHAN) que l’Algérie accueillera du 13 janvier au 4 février 2023, a-t-on appris, hier, de cette instance.

Ces points concernent les matchs que va accueillir la capitale de l’Ouest du pays, au nombre de dix rencontres, lors de ce rendez-vous continental dont les rencontres se déroulent également à Alger, Constantine et Annaba. Les dix sites retenus pour la récupération des tickets d’entrée au stade se situent au niveau du complexe olympique Miloud-Hadefi, stade Ahmed-Zabana, la maison des Jeunes du quartier Flouecen, la Maison de Jeunes du quartier Elouzz, le Centre des loisirs scientifiques au quartier Essedikia, la Maison de Jeunes à Bir El Djir, le Palais des sports Hamou-Boutilis, la salle omnisports Drider-Ben Moussa à Gdyel, la salle Omnisports de Oued Tlilet, et la Maison de jeunes Maoued-Ahmed de la commune d’Oran, a précisé la même source.

Prévenir la falsification

Le public peut se rendre sur ces sites afin de récupérer ses billets après les avoir achetés via la plateforme électronique «Tadkirati».

Ce système est adopté pour la première fois, alors qu’auparavant toute personne pouvait imprimer elle-même son billet une fois l’avoir acquis de la plate-forme suscitée. Le président du comité local d’organisation du CHAN, Rachid Oukali a déclaré récemment à Oran que la création des points de récupération des billets vise à prévenir toute éventuelle falsification des fameux sésames.

L’opération de vente des billets pour les matches du CHAN a été lancée dimanche via la plateforme électronique Tadkirati, à raison de 200 DA le ticket.

Pour rappel, le stade de 40.000 places du complexe sportif Miloud-Hadefi d’Oran accueillera les rencontres des poules D et E, comptant pour le premier tour.

Cette enceinte footballistique, inaugurée en juin dernier, abritera également un match des quarts de finale et un autre des demi-finales, ainsi que le match de classement pour la troisième place. Du coup, ce stade sera le plus utilisé pendant le CHAN par rapport à ceux de Baraki (Alger), du 19-mai à Annaba, et du Chahid Hamlaoui à Constantine. <

