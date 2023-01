Inévitablement, la liste de Madjid Bougherra pour le CHAN-2022, qui se tiendra en Algérie du 13 janvier au 04 février, n’a pas manqué de susciter des réactions sur les réseaux sociaux. La fixette était sur les clubs où évoluent les 28 éléments retenus pour ce tournoi. En effet, 24 des «Verts» jouent dans des équipes de la capitale. Dès lors, l’étiquette de sélection algéroise était sortie. A tort. Et on vous explique pourquoi le casting de Bougherra n’a rien de régionaliste.

Par Mohamed Touileb

Pour ceux qui s’attardent sur la forme, le raccourci est vite pris. Le tournoi n’a même pas encore commencé que les premières polémiques stériles surgissent. Il est vrai que la composante du commando choisi par «Bouggy» pour essayer d’aller chercher le titre africain connaît une nette prédominance des licenciés des clubs de la capitale. Et c’est plus l’esprit «clubisme» qui domine sur celui du régionalisme. Malheureusement.



Une question d’automatismes

Et pour cause, 24 des 28 éléments convoqués pour ce rendez-vous évoluent au sein du CR Belouizdad (9), l’USM Alger (9) et le MC Alger (5) ainsi que le Paradou AC (1). Mais il y a une bonne raison à cela. Les trois premiers nommés recrutent massivement à l’intersaison. Et ils vont tout le temps chercher les meilleurs éléments des autres équipes de l’élite. De plus, on peut comprendre la présence massive des «Chababistes» puisque les Belouizdadis sont triple-champions d’Algérie sortant. Cela n’a donc rien d’anormal.

Ainsi, dire que l’EN A’ est trop algéroise, juste parce que les appelés ont décidé de signer dans les teams de la capitale, n’a pas vraiment de sens. De plus, il faut savoir que le driver des A’ ne peut pas changer son ossature à chaque fois s’il veut installer certains automatismes que des joueurs qui évoluent au sein de la même équipe sur l’année sont plus prédisposés à avoir. Par ailleurs, on peut mentionner que les Messaoudi (ex-JS Saoura), Amoura (ex-ES Sétif), Ghacha (ex-ES Sétif), pour ne citer que ceux-là, faisaient partie de ses cadres avant de décider de partir vers l’étranger et devenir inéligible pour les représenter les «locaux».



17 wilayas représentées

De ce fait, reprocher à Bougherra de faire dans le régionalisme et l’exclusion n’a pas vraiment de sens. Petite illustration avec la présence de Sofiane Bayazid (USM Khenchla), qui joue parmi l’élite pour sa première année, dans son «squad». Convocation méritée et justifiée parce qu’il s’agit du 2e meilleur buteur de la Ligue 1 Mobilis.

En outre, on peut mentionner que 6 convoqués seulement parmi les 28 sont natifs d’Alger. Les autres viennent de 16 wilayas différentes alors que le portier Guendouz est natif de… Saint-Etienne (France). Somme toute, le coach reconnaît qu’«il y a d’autres joueurs talentueux qui auraient tout autant mérité d’être de l’aventure».

Pour clore ce faux débat, on notera qu’il suffit juste de voir les lieux de naissance de l’effectif global pour se rendre compte que taxe la sélection d’être «trop algéroise» n’a, que ce soit sur le plan moral ou celui «civil», pas de fondement. En tout cas, en Egypte, quand la sélection était majoritairement composée des joueurs d’Al-Ahly SC, personne ne faisait une fixette sur cela. Le football n’obéit qu’à un critère principal : la performance.

Liste des joueurs avec leur club et lieu de naissance :

Gardiens de but :

Farid Chaal (MC Alger/Tizi-Ouzou) – Alexis Guendouz (CR Belouizdad/Saint-Etienne) – Chamseddine Rahmani (CS Constantine/Annaba)

Défenseurs :

Youcef Laouafi (CR Belouizdad/Skikda) – Houari Baouche (USM Alger/Mascara) – Mokhtar Belkhiter (CR Belouizdad/Oran) – Haïthem Loucif (USM Alger/Batna) – Saâdi Radouani (USM Alger/Sétif) – Zineddine Belaïd (USM Alger/Boumerdès) – Chouaïb Keddad (CR Belouuizdad/Alger) – Ayoub Ghezala (MC Alger/El-Eulma) – Ayoub Abdellaoui (MC Alger/Alger) – Hocine Dehiri (Paradou AC/Alger)

Milieux de terrainSenbgag:

Zakaria Draoui (CR Belouizdad/Alger) – Oussama Chita (USM Alger/Aïn Defla) – Ahmed Kendouci (ES Sétif/Mascara) – Akram Djahnit (USM Alger/Sétif) – Mohamed Ait El Hadj (MC Alger/Alger) – Houssem Eddine Mrezigue (CR Belouizdad/Sétif) – Islam Bakir (CR Belouizdad/Blida)

Attaquants :

Sofiane Bayazid (USM Khenchela/Touggourt) – Aziz Lahmeri (JS Saoura/Mascara) – Fethallah Tahar (MC Alger/Oran) – Chouaïb Debbih (MC Alger/Oum El Bouaghi) – Abderrahmane Meziane (USM Alger/Médéa) – Aymen Mahious (USM Alger/Jijel) – Islam Belkhir (CR Belouizdad/Oran) – Karim Aribi (CR Belouizdad/Alger)