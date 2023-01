L’attaquant mauritanien Hemeya Tanjy a révélé que son désir était d’aller plus loin que les quarts de finale du Championnat d’Afrique des Nations TotalEnergies (CHAN) après avoir été éliminé par le Sénégal.

Le joueur de 24 ans a remporté le prix de l’homme du match TotalEnergies après avoir subi une défaite 1-0 en quart de finale contre les Lions de Téranga à Annaba vendredi. Le coup de pied transformé de Lamine Camara à la 34e minute a fait la différence dans le match et Tanjy a révélé que son équipe était dévouée à atteindre les quatre derniers du tournoi en Algérie.

« Ce prix signifie beaucoup pour moi »

« L’équipe voulait vraiment se qualifier pour la demi-finale mais c’est le football. Nous acceptons le résultat et passons à autre chose. Ce prix signifie beaucoup pour moi en tant que joueur local. Nous ne nous sommes pas qualifiés mais je remercie notre peuple pour le soutien », a déclaré l’attaquant du FC Nouadhibou.

Avant le match dans la ville algérienne d’Annaba, une minute de silence a été observée à la mémoire du vice-président de l’Association mauritanienne de football. Pape Amghar, décédé lors du tournoi dans la semaine. Tanj a déclaré que les joueurs de l’équipe nationale tenaient à honorer Pape Amghar avec une victoire dans le match en raison de ses contributions au jeu dans le pays.



L’hommage

au regretté Amghar

« M. Pape Amghar était avec nous depuis le début. Il a beaucoup donné. Nous espérions gagner pour lui aujourd’hui, mais Dieu merci, il a vu notre quart de finale historique et nous continuons à prier pour lui et sa famille ». Avec 11 buts, Hemeya Tanjy est entré dans le CHAN en tant que meilleur buteur de la ligue nationale de son pays et des traces de ses performances à domicile ont pu être vues contre les Lions de la Teranga. Son éthique de travail et son mouvement hors du ballon ont gardé la paire défensive sénégalaise de Diouf et Ndiaye sur leurs orteils. La Mauritanie quitte le tournoi mais elle le fait avec fierté puisqu’elle a atteint les quarts de finale pour la première fois du tournoi après deux tentatives infructueuses en 2014 et 2018. Les Lions de la Teranga se qualifient pour la demi-finale où ils affronteront le vainqueur du match entre Madagascar et le Mozambique. n

