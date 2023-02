La sélection nationale de football de Madagascar, médaillée de bronze, du Championnat d’Afrique des joueurs locaux (CHAN-2022), qui s’est déroulé en Algérie (13 jan-4 fév 2023), a reçu un accueil chaleureux à son retour au pays, ont relevé, dimanche, les médias locaux. Des familles, enfants, hommes et femmes sont sortis massivement inonder les rues de la capitale, de l’aéroport d’Ivato, passant par Analakely et Anosy, pour accueillir les Barea considérés comme des stars. Tout le monde a tenu à être très proche des Barea locaux qui ont révélé le football malgache de par leur parcours historique au CHAN-2022. C’était aussi une manière pour les supporteurs d’exprimer leur fierté et de témoigner leur reconnaissance aux joueurs et staffs pour la 3e place ramenée d’Algérie, après avoir battu le Niger (1-0), en match de classement.

Foule immense

Dans une journée riche en émotions et après une longue balade, la sélection locale malgache s’est rendue au stade Barea Mahamasina où une foule immense l’attendait pour assister ensemble à un concert géant et partager avec les joueurs et staffs ses moments forts qui resteront graver à jamais dans la mémoire de tout un chacun. Chef de file et artisan de cet exploit, le sélectionneur national Romuald Rakotondrabe a tenu à remercier les fans pour l’accueil chaleureux et le soutien indéfectible dont ils ont fait preuve à leur égard depuis les éliminatoires jusqu’à leurs débuts dans la phase finale de la compétition. Après ses mots de remerciement, il a ensuite présenté les membres de son staff technique, avant de passer aux différentes prestations, un moment inoubliable pour le capitaine Koloina Razafindranaivo et ses coéquipiers qui sont désormais des héros nationaux.