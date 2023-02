Cette fois, et contrairement au quart de finale poussif face à la Côte d’Ivoire, l’équipe nationale A’ n’a pas tremblé en pliant la demi-finale du CHAN-2022 très tôt. Les Verts ont surclassé le Niger (5-0) au stade Miloud Hadefi d’Oran. L’Algérie disputera, samedi prochain au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger), sa première finale dans ce tournoi.

Par Mohamed Touileb

« En fait, les demi-finales se jouent plus sur le mental que le physique, le Niger a un match de moins que nous (groupe à 3) et a un jour de récupération de moins. On verra le jour du match ce qui fera la différence. En tous cas, nous connaissons les Nigériens, ce sont des joueurs qui jouent sans pression. On sait comment les perturber et leur marquer des buts mais je ne vais pas vous dire comment », c’est ce qu’a déclaré le sélectionneur Madjid Bougherra la veille de cette explication avec les Nigériens.

Le coach connaissait la recette. Et ce n’était pas que prétention ou du bluff. Le Niger n’avait pas concédé de buts en trois sorties dans l’épreuve. Mais ça, c’était avant de croiser le chemin d’Aymen Mahious et ses camarades. Habitués à s’imposer avec le score minimal (1-0) lors des précédentes rencontres, les « Verts » ont offert une véritable goaleada au public présent dans l’enceinte oranaise.



Mahious, goleador

Si elle a laissé tomber son tarif habituel, l’EN A’ a gardé l’habitude de scorer sur phase arrêtée. D’ailleurs, c’est sur corner qu’Ayoub Abdellaoui a décanté la situation (15’). Huit minutes après, les Fennecs ont breaké grâce à Mahious. Lancé idéalement par Draoui en profondeur, l’attaquant a crucifié le portier adverse d’une surpuissante frappe sous la barre. C’était le premier but de l’Algérie en jeu ouvert et le 5e du fer de lance, plus que jamais meilleur buteur du CHAN-2022 avec 5 pions.

Peu après l’heure de jeu, le même Mahious aggrave la marque. Cette fois en reprenant un coup franc botté par Laouafi, nettement plus en vue et inspiré pour cette sortie. Les protégés de Madjid Bougherra maintiendront la tête de la MENA sous l’eau avec un 4e but marqué contre son camp par Katkoré (45’) suite à un coup de pied de coin. A la pause. La messe semblait déjà dite et le sésame poinçonné par « El-Khadra ».



Passage en mode gestion pour la finale

Il ne restait donc qu’à gérer la seconde période avec un avantage très conséquent. D’ailleurs, « Bouggy » a procédé à 4 changements d’un coup dès la 68e minute pour laisser souffler ses cadres. Et l’un des entrants, Bayazid en l’occurrence, a brillé en plantant le 5e but (83’) pour signer la « manita ». Ce mardi, ses protégés étaient au rendez-vous. Ils ont fait leur match en montrant beaucoup de présence et mettant assez d’impact et de variété dans le jeu pour faire craquer la désormais ex co-meilleure défense avec l’Algérie. Les Dz ont signé le score le plus large de cette édition et préservé leur invincibilité ainsi que leur imperméabilité défensive. C’était parfait.