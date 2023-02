Par Mohamed Touileb

Encore une fois, les coups de pied arrêtés ont été déterminants pour décanter la situation. L’équipe nationale A’ s’est largement imposée face au Niger (5-0) mardi en demi-finale du CHAN-2022 (13 janvier – 04 février) au stade Miloud Hadefi d’Oran. Trois des réalisations des Verts étaient sur phase statique. C’est clairement l’une des armes algériennes dans ce tournoi.

On attendait toujours un but sur «open play» (jeu ouvert). Il est venu avec cette frappe surpuissante de Mahious pour le break contre les Nigériens. La construction était parfaite avec une bonne inspiration de Draoui qui a lancé l’avant-centre en profondeur. Ce dernier, très inspiré dans son appel, a catapulté la balle sous la barre du portier adverse Mahamadou Djibo.

Mais, avant cela, pour décapsuler le solide verrou, qui n’avait pas sauté avant cette sortie, de la MENA, le salut était venu d’un coup de pied de coin qu’Abdellaoui a concrétisé pour mettre les siens devant pour la première fois dans cette partie. Pour aggraver la marque, Mahious concrétisera un coup franc bien botté par Laouafi pour le 3 buts à 0. Et le 4 buts à 0 est aussi venu suite à un corner prolongé maladroitement par un défenseur Katkoré dans sa propre cage.



Pas que ça tout de même

En seconde période, Zineddine Bayazid scellera la «manita» en prolongeant un centre à ras de terre de Mrezigue. Cette fois, c’était sur une action en mouvement. La variété était là contrairement aux quatre précédentes sorties dans lesquelles les Verts ont eu besoin soit d’un penalty ou un corner pour s’imposer. Toutefois, il ne faudra pas réduire les performances des camarades de Belaïd à la seule efficacité dans ce registre. On parle de la meilleure attaque de l’épreuve (9 buts) et la meilleure défense qui n’a pas craqué jusque-là. C’est pour dire que les protégés de Madjid Bougherra se présentent en finale avec des certitudes et des qualités qui devraient l’aider à aller chercher le trophée tant courtisé. n

