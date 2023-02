Jusqu’à la soirée de samedi, l’équipe nationale A’ avait admirablement réussi son parcours dans le CHAN-2022 en atteignant la finale de l’épreuve pour s’offrir une ultime explication avec le Sénégal au stade Nelson Mandela (Alger). Malheureusement, les Verts n’ont pas connu la même réussite pour la dernière sortie dans le tournoi en s’inclinant 5 tirs au but à 4 (score 0-0 après prolongations). Le rêve de triompher était affiché et souhaité par tous. Mais les Sénégalais ont su sortir vainqueurs du chaudron de Baraki après une bataille qui aura duré jusqu’à tard dans la nuit

Par Mohamed Touileb

Comme les «Fennecs», les «Lions de la Téranga» voulaient légitimement remporter le CHAN pour la première fois de leur histoire. On ne peut pas dire que les «Verts» n’avaient pas mis l’envie nécessaire pour signer un 6e succès de rang et s’adjuger l’or. Par conséquent, la désillusion était conséquente.



«Aucun regret»

«C’est une grosse déception pour le peuple et les joueurs. On fait une compétition avec 0 but encaissé, meilleure attaque. Il ne faut surtout pas mettre de pression sur Aymen Mahious (qui a raté son tir au but, NDLR). C’est le destin qui en a décidé ainsi. Le match était serré entre deux équipes qui voulaient remporter ce trophée», concédait Madjid Bougherra.

Le sélectionneur national ajoute qu’«après la fin du match, j’ai demandé aux joueurs de relever la tête. Il faut vite repartir à autre chose, nous n’avons aucun regret, car on a bien travaillé depuis un an et demi. Les joueurs étaient déçus de la première période, il y a eu de la précipitation et beaucoup de déchets, l’enjeu a pris le dessus. Après la pause, on a mieux joué, nous nous sommes procuré quelques occasions, mais on a échoué à les mettre au fond.»



L’appel de Bougherra

Lors de cette dernière affiche, on a pu s’arrêter sur certaines carences dans les aspects physiques et tactiques côté algérien. Deux domaines qu’on ne peut parfaire qu’en respectant un processus académique.

D’ailleurs, le chef de la barre technique de l’EN A’ a évoqué cela en rappelant que «nous sommes des sélectionneurs pas des formateurs, le jour où on fera des centres de formation au pays, on sera un vivier pour l’Europe. Il n’y qu’un seul club en Algérie qui fait de la formation je cite le Paradou AC. J’espère que ce CHAN ravivera les consciences». La bonne volonté ne peut pas suffire à tous les coups. Depuis l’entame de la compétition, les camarades de l’excellent Houssem Eddine Mrezigue ont tout donné pour aller chercher la coupe.



Ils ont tout donné

Finalement, ils sont tombés sur un adversaire plus fort et plus formé qu’eux. On ne peut clairement pas reprocher aux protégés de Bougherra d’avoir rechigné à l’effort ou pour briller dans ce qui représente le premier, et peut-être le seul, tournoi majeur en carrière pour certains d’entre eux.

«On aurait aimé dédier le trophée à notre ancien coéquipier Billel Benhammouda, que Dieu ait son âme, c’est la chose qui nous a fait le plus mal. Les joueurs ont fait ce qu’il fallait faire, c’est ça le football, nous devons assumer cet échec. Félicitations au Sénégal. Nous nous sommes préparés à tous les scénarios, y compris les tirs au but. Je tiens à présenter mes excuses à nos supporters qui nous ont soutenus jusqu’au bout durant le tournoi. Sur un plan personnel, j’estime avoir donné le meilleur de moi-même», a déclaré le généreux latéral Mokhtar Belkhiter. Et on ne peut que le croire tant ses actes corroborent avec sa parole.

Les remerciements du Président de la République aux joueurs et au public

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a remercié samedi soir la sélection nationale de football des joueurs locaux pour sa performance héroïque lors de la 7e édition du Championnat d’Afrique des nations de football CHAN 2022. «Merci à l’équipe nationale, pour sa performance héroïque durant le CHAN et merci pour le public algérien, pour la réussite du championnat continental», a écrit le Président Tebboune sur son compte Twitter.