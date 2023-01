En signant un succès (1-0) pour son entame du CHAN-2022 (13 janvier – 04 février) face à la Libye vendredi dernier, l’équipe nationale A’ a lancé sa campagne de la meilleure des manières. Aussi, le nul entre le Mozambique et l’Ethiopie (0-0), qui sera l’adversaire des «Verts» ce soir (20h) au stade Nelson Mandela (Braaki), leur donne un sacré joker. En effet, un succès face aux Ethiopiens et le ticket des quarts sera assuré pour nos locaux. C’est pour cela que le sélectionneur Madjid Bougherra a insisté hier en conférence de presse sur la nécessité d’enchaîner avec un nouveau succès.

Par Mohamed Touileb

Les «Verts» comptent aller le plus loin possible dans l’épreuve. Cette intention n’est pas cachée. Que ce soit pour le coach ou ses protégés, il y a envie de décrocher le trophée. Pour cela, il faudra passer cet écrémage.



Ambition et méfiance

A priori, les camarades de Zakaria Draoui, présent hier face aux journalistes, sont en ballotage (très) favorable. «Nous avons réalisé une victoire importante face à la Libye. C’était très important de remporter ce premier match. Maintenant on aspire à faire de même face à l’Ethiopie pour finir le travail et composter notre ticket pour les quarts de finale du ce CHAN. Tous les joueurs sont motivés pour aller le plus loin possible dans cette compétition qui se joue chez nous et devant notre public. On doit donc être présent pour chaque rencontre», a indiqué le milieu de terrain du CR Belouizdad.

On se rend compte que les «Fennecs» sont réceptifs au dialogue de «Bouggy». Le technicien des A’ ne veut pas que ses poulains pensent que cette rencontre, qui sera dirigée par le Gabonais Pierre Ghislain Atcho, soit gagnée d’avance. Ainsi, il avertit que «l’Ethiopie renferme neuf joueurs qui évoluent avec les A. Ce n’est pas rien. Ils jouent du beau football. Ils ont les automatismes nécessaires. Ils jouent ensemble depuis plusieurs années contrairement à nous».



«Se donner à fond»

En outre, il relève que «cette équipe peut défendre en bloc et peut aussi presser, elle alterne, mais j’aime bien jouer contre une équipe joueuse. On ne va pas avoir la mission facile. Ce sera un match important pour les deux équipes. Nous sommes prêts pour enchaîner avec une deuxième victoire». L’ancien capitaine de l’Algérie relève que «maintenant, si on gagne ce match, on est en quart de finale. Il faut se donner à fond pour se qualifier. En fait, il faut se remettre en question pour chaque rencontre».

Sachant que la totalité des tickets pour cette partie ont été écoulés, on s’attend à ce que l’enceinte de Baraki soit pleine comme ce fut le cas pour l’ouverture. Avant de voir les Algériens se produire, la Libye et le Mozambique joueront plus tôt (17h) sur les mêmes lieux. Après la première journée, l’Algérie domine la poule ‘’A‘’ avec 3 unités devant l’Ethiopie et le Mozambique (1 point). Quant à la Libye, elle ferme la marche avec un compteur vide. C’est pour dire que les Libyens doivent réagir s’ils ne veulent pas compromettre leur aventure. n