Comme attendu, l’équipe nationale A’ a pris le dessus sur l’Ethiopie (1-0) mardi pour le compte de la 2e journée dans le groupe ‘’A‘’ du CHAN-2022 (13 janvier – 04 février). Ce résultat positif permet à l’EN A’ d’assurer sa présence en quarts de finale. Néanmoins, il faudra réussir le troisième test samedi face au Mozambique pour valider la qualification en tant que premier de la poule. Ce duel ne s’annonce pas facile parce que Madjid Bougherra devra optimiser son schéma pour bousculer un adversaire qui a laissé une grande impression lors du succès spectaculaire (3-2) face à la Libye avant-hier.

Par Mohamed Touileb

Tout n’a pas été parfait avec une finition qui est largement perfectible pour nos «Fennecs». Certes, il était clairement difficile de tirer profit du 3-5-2 qu’a privilégié Bougherra pour la seconde sortie dans le tournoi continental. Ce schéma nécessite beaucoup d’automatisme. Notamment pour le passage sur les côtés avec les dédoublements et la présence dans la surface adverse pour réceptionner les centres ou les passes en retrait.



Encore du travail

«Nous avons vu deux équipes un peu fatiguées sur la fin du match. Nous avons changé de système, qui avait été expérimenté pour la première fois lors du stage effectué à Tabarka (Tunisie). Nous avons une équipe qui peut jouer en deux systèmes différents. J’ai beaucoup aimé la première période, nous avons eu des opportunités, mais toujours ce problème de la dernière passe. Nos latéraux n’ont pas été retrouvés, d’autant qu’ont avait beaucoup d’espaces», a indiqué Bougherra après la partie.

Même s’il y a des réglages à faire pour qu’«El-Khadra» devienne plus spectaculaire et score plus souvent. Pour «Bouggy», tout cela viendra au fil des matchs. «Match après match, les joueurs prennent encore plus de confiance. Nous restons positifs. Nous allons encore travailler pour se perfectionner. Je tiens à féliciter nos deux milieux de terrain : Draoui et Mrezigue, qui ont fait un travail monstre», assure-t-il.



Deux buts… sur phase statiques

L’activité dans l’entre-jeu était importante et la possession était à l’avantage des «Verts». Mais il y avait un manque de fluidité dans les 3 derniers mètres quand les attaquants étaient appelés à finir les actions. D’ailleurs, on peut soulever que l’EN A’ a marqué deux buts en deux rencontres. Et ils étaient sur coups de pied arrêtés (penalty face à la Libye et corner contre l’Ethiopie). On attend toujours un but sur une phase de jeu non-statique.

On ne peut pas garantir cela pour samedi. Les camarades de Meziane, élu homme du match avant-hier, feront face aux Mozambicains très joueurs et dangereux sur le plan offensif. Il faudra donc garder la solidité défensive affichée lors des deux premières journées mais aussi se montrer plus clinique devant. Ça sera le défi pour passer à la première place et rester à Baraki pour les quarts de finale. In fine, notons qu’après deux rounds, l’Algérie domine le quatuor avec 6 unités suivi du Mozambique (2e, 4 points) alors que l’Ethiopie est 3e (1 point) tandis que la Libye est déjà hors course pour la qualification avec un compteur vide. n