L’équipe nationale A’ s’est qualifiée en ¼ de finale du CHAN-2022 (13 janvier – 04 février) avec la note complète à l’issue du premier tour. Les « Verts » ont décroché 9 points sur autant possibles pour passer en tant que leaders de la poule ‘’A‘’. Ce sans-faute fait des « Fennecs » des favoris en force pour aller chercher le titre. Mais, force est de constater qu’il y a certains aspects à corriger pour maximiser les chances d’aller au bout.

Par Mohamed Touileb

Tout n’a pas été parfait. Mais la récolte n’aurait pas pu être aussi optimale pour les camarades de Zakaria Draoui. Il n’y a pas eu de domination outrageuse dans les trois rencontres disputées lors du premier écrémage du tournoi. Mais il y a des points positifs et d’autres négatifs. Toutefois, le coach Madjid Bougherra était plutôt satisfait et a axé son bilan sur le carton plein réalisé par ses protégés. « Bravo aux joueurs, le plus dur reste à faire dans l’optique des quarts de finale. Le coach de l’équipe nationale Djamel Belmadi est à Sidi Moussa, il a parlé aux joueurs hier, il est conscient de tous les enjeux, je lui fais même des rapports sur le jeu, il suit certains éléments, les joueurs sont contents de sa présence, moi aussi, il est comme un frère pour moi », a-t-il déclaré après la rencontre.



Toujours pas de but encaissé

Par ailleurs, le chef de la barre technique des A’ a assuré être « content de réussir la passe de trois ». Aussi, il n’a pas caché sa satisfaction « de ne pas prendre de buts, et de donner l’occasion à d’autres joueurs pour s’exprimer ». En effet, pour le match 3, il a largement fait tourner en débutant avec 8 changements pour ce qui est des joueurs de champ. Malgré ce remaniement conséquent, il estime que « nous avons réalisé une bonne première mi-temps, on aurait pu être tueurs en attaque, mais ça n’a pas été le cas. Le Mozambique a poussé après la pause, ils ont tenté le tout pour le tout, ce qui nous a fait reculer ». Dans son analyse post-match, « Bouggy » a tenté d’expliquer pourquoi certaines choses ne marchent pas d’une manière impeccable. « Ce n’est pas facile d’être en équipe A’, il faut avoir beaucoup d’ambitions. Le dernier geste nous manque toujours, en raison de plusieurs paramètres : confiance, concentration, et lucidité. Nous devons jouer avec nos armes, tant qu’on ne prend pas de buts, c’est l’essentiel. J’espère que les joueurs seront plus efficaces à l’avenir », justifie l’ancien défenseur d’« El-Khadra ».



Les encouragements pour la progression

Ce dernier sait que les attentes sont énormes. Et en raison de cela, il a tenu à rappeler qu’« on ne peut comparer cette équipe à aucune autre, c’est beaucoup de pression pour ces joueurs, ils ont cet état d’esprit d’aller jusqu’au bout. Nous restons confiants, d’autant qu’on a des éléments qui ont la capacité de jouer, ils sont issus du championnat local, ils galèrent. Nous devons les encourager au lieu de leur tomber dessus, et les critiquer sur leur inefficacité offensive, je sens qu’ils ne sont pas en confiance, ils ne sont pas considérés, je suis proche d’eux ».

Désormais, il y a la phase à élimination directe qui va commencer. Chouaïb Keddad & cie l’abordent avec leurs certitudes défensives, leur force sur coups de pied arrêtés (les 3 buts sont venus sur phases statiques) mais aussi une sorte d’inefficacité offensive qui pourrait s’avérer fatale. Pour compenser cela, Bougherra compte sur le public du stade Nelson Mandela afin de faire transcender ses poulains. « Nous sommes contents de jouer le match des quarts à Baraki, les joueurs ont pris leurs repères ici. Le prochain match sera à élimination directe, il s’annonce très dur et intense, qui va se jouer sur des détails. Si on veut aller au bout, il faut gagner ce genre de rendez-vous », prévient le technicien. Rendez-vous vendredi prochain. n