L’entraîneur de l’équipe nationale de football A’ du Mali, Nouhoume Diané, a estimé, dimanche à Oran, que l’Algérie disposait d’infrastructures sportives lui permettant d’organiser la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Nouhoum Diané a souligné, lors d’une conférence de presse organisée au complexe sportif Miloud-Hadefi, à la veille du match Mali-Angola, au titre de la première journée du groupe D, qu’abritera Oran dans le cadre du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2022), que «l’Algérie dispose d’infrastructures sportives et de stades d’un niveau lui permettant d’organiser la Coupe d’Afrique des Nations 2025, et elle est candidate pour accueillir ce rendez-vous africain».



Mention excellence

Le coach de l’équipe nationale du Mali des joueurs locaux a ajouté qu’il avait suivi les premiers matchs du CHAN 2022, joués au stade Nelson-Mandela à Alger et au stade 19 mai-1956 à Annaba, et qu’il avait noté que ces infrastructures sont «excellents et peuvent accueillir des matchs dans le cadre de compétitions sportives majeures telles que la Coupe d’Afrique des Nations».

Par ailleurs, il a souligné l’importance de tous les matchs que son équipe disputera dans le groupe D, composé également de l’Angola et de la Mauritanie, dans lequel les joueurs maliens parient sur la victoire et la qualification au prochain tour. Nouhoum Diané a assuré que ses joueurs disputeront, ce soir, leur premier match contre l’équipe nationale d’Angola, «avec un moral au beau fixe, d’autant plus qu’ils ont fait une bonne préparation en Tunisie. Les joueurs refusent de perdre et veulent vaincre leurs adversaires». <

Articles similaires