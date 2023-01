Le public de la ville d’Annaba qui a afflué vers le stade 19 mai 1956 pour assister aux deux matches de la première journée du groupe 2 du CHAN2022, a subjugué, par sa forte présence et son haut sens du fairplay, les représentants de la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération algérienne de football (FAF), selon des impressions recueillies par l’APS auprès des responsables et organisateurs du CHAN à Annaba.

Beaucoup de familles accompagnées de leurs enfants ont figuré parmi les spectateurs qui ont suivi les matchs des quatre sélections domiciliées à Annaba avec un haut sens de fairplay, a relevé le président de la commission d’organisation locale du CHAN pôle-Annaba, Amar Bahloul.



Motsepe a aimé

« La présence exceptionnelle du public au stade a enchanté les représentants de la CAF qui s’étaient rendus au stade 19 mai 1956 à leur tête Patrice Motsepe, président de la CAF, qui a exprimé son admiration pour les images données par le public (local) qui a créé une belle ambiance sportive en supportant le foot africain et le beau jeu », a-t-il ajouté.

Le même avis a été exprimé par le président de la FAF, Djahid Zefizef, dans une déclaration à la presse, à sa sortie du stade samedi-soir, rendant à l’occasion hommage au public annabi dont la forte présence et l’encouragement sportif sont, selon lui, « la preuve de l’attachement du public algérien au foot et un bon augure pour de futurs rendez-vous sportifs importants ».

Les supporteurs des sélections rivales ont également montré leur satisfaction de l’accompagnement apporté par le public à leurs équipes par l’encouragement du beau jeu. La ville d’Annaba accueillera sept matches du CHAN2022 dont six de la phase de poules et un des quarts de finale. Cette ville accueille le groupe ‘’B‘’ du CHAN 2022 qui compte la Côte d’Ivoire, le Sénégal, l’Ouganda et la RD Congo. Durant la seconde journée de ce groupe, RD Congo affrontera les ivoiriens tandis que le Sénégal s’opposera à l’Ouganda au stade 19 mai 1956.

