L’Algérie misait sur le CHAN-2022 pour convaincre la Confédération africaine de football (CAF) de sa capacité à abriter la CAN-2025 pour laquelle elle est candidate. Tout s’est bien déroulé avec une organisation que Patrice Motsepe, président de l’instance confédérale, a longuement louée. Pour autant, le patron de la CAF n’a donné aucun indicateur concernant la possibilité de voir notre pays accueillir la Coupe d’Afrique des nations 2025.

Par Mohamed Touileb

Motsepe a accordé la note complète à l’Algérie. Et c’est tout à fait logique quand on voit les efforts faits par les autorités et les infrastructures de haut standing mises à disposition pour le CHAN-2022. A la base, c’est un tournoi de seconde catégorie. Mais du côté Algérien, on a montré la considération totale pour cette épreuve.



Le mécanisme organisationnel a bien (re)marché

«L’organisation du CHAN-2022 a été un grand succès, non seulement en matière d’organisation logistique, mais également avec la présence du public algérien qui a donné une touche très spéciale à cette 7e édition. Je remercie chaleureusement le président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour son soutien indéfectible pour la réussite de ce rendez-vous africain», a déclaré Motsepe.

Pour le successeur d’Ahmad Ahmad, il s’agit de «la meilleure de toutes les éditions précédentes». Auparavant, il y a eu 6 séquences depuis 2009. Et, avant l’opus 2022, l’Algérie n’avait pas vraiment été l’hôte d’un événement qui rassemble autant de sélections sachant que la dernière CAN, qui est l’unique d’ailleurs, organisée sur nos terres en 1990 et remportée par les Verts.

Malgré ce trou et la crainte d’enregistrer des défaillances au moment de relancer le processus, tout s’est bien déroulé de l’avis de l’homme fort de la balle ronde en Afrique. D’ailleurs, Motsepe note que «l’Algérie a marqué des points positifs en matière d’organisation et le peuple algérien ne peut être que fier de ce qu’il a été présenté lors de cette édition».



Le verdict ne sera pas pour 10 février

Est-ce que cela présente des moindres garanties pour ce qui est des chances de l’Algérie d’être désignée comme hôte pour la CAN-2025 ? Pas vraiment si l’on se fie aux propos du Sud-Africain. «Le plus important pour nous, c’est que le comité exécutif désignera le pays hôte de la CAN-2025 dans un climat de transparence et d’éthique sportive. La décision sera prise par tous les membres et je veillerai à ce que cela se passera dans la plus grande sérénité et dans le respect total de la réglementation», assure-t-il.

En revanche, le verdict ne sera pas rendu le 10 février prochain en marge de la Coupe du Monde des clubs FIFA 2022 qui se déroule au Maroc. «Nous n’avons pas encore arrêté la date de l’annonce du pays qui abritera la CAN-2025 parce que, tout simplement, la CAF veut prendre la bonne décision en dehors de toute précipitation et selon les normes exigées en matière d’organisation de ce genre de compétitions», précise l’homme d’affaires. Le suspense est total. n