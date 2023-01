L’équipe nationale a entamé, vendredi, la deuxième partie du CHAN-2022 (13 janvier – 04 février) avec le début de la phase à élimination directe. En quart de finale, l’EN A’ devait passer l’écueil de la Côte d’Ivoire au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger). Malgré de fortes péripéties, les Verts ont pu se hisser en demies dans un trou de souris. Un penalty, obtenu dans le temps additionnel, leur a permis de valider leur présence, grâce à un succès étriqué et tardif (1-0), dans le carré d’as même si tout n’était pas… carré.

Par Mohamed Touileb

Encore une fois, il y avait ce manque de sérénité sur certaines séquences. Mais, l’envie de prolonger l’aventure et la détermination de ne pas décevoir les 38 spectateurs présents dans l’enceinte de Baraki.



Kendouci sacrifié, l’avant-garde encore plus impactée

Réduits à dix dès la 20e minute après l’expulsion extrêmement sévère du gardien Alexis Guendouzi, les « Fennecs » ont dû s’adapter et revoir la mise en place puisque Kendouci a fait les frais pour ce fait de jeu très contraignant. Dès lors, c’était un joueur offensif en moins sur l’échiquier de Madjid Bougherra. Pas l’idéal pour une sélection qui a déjà des problèmes pour briller devant. En tout cas, l’imperméabilité en défense était l’un des atouts principaux pour nos locaux depuis l’entame de l’aventure. Et cela lui a permis de tenir un quart d’heure avant de voir les Ivoiriens perdre un élément qui a été exclu à la 34e minute, Kouassi Attohoula en l’occurrence. Les intentions offensives étaient là avec les deux joueurs de couloirs, à savoir Belkhiter et Laouafi, qui ont multiplié les montées pour tenter de submerger la défense des « Eléphants ». Si les centres n’ont pas apporté grand-chose, il fallait attendre les derniers instants de la partie pour obtenir un penalty venu sauver la mise. Suite à une incursion de Laouafi sur un une-deux avec Meziane, Mahious est sollicité sur une passe en retrait. Fauché dans les 18 mètres, l’avant-centre obtient un coup de pied de surface après révision du VAR.



Lucide comme Mahious

Le sociétaire de l’USM Alger se fera justice lui-même (90’+5) en montrant beaucoup de lucidité et maîtrise de nerfs et des émotions qui étaient à son paroxysme à cet instant car le sort dans la compétition se jouait… sur un coup de pied arrêté. Dans ce domaine, « El-Khadra » aura souvent trouvé son salut puisque les 4 buts marqués depuis le début de la campagne étaient sur phase statique (3 penalties et 1 corner). Et c’est Mahious qui a concrétisé cela en inscrivant 3 des 4 réalisations Dz dans ce CHAN-2022 pour en être le meilleur buteur. Le buteur reconnaît que l’équipe rencontre quelques difficultés à briller offensivement. « Nous avons surmonté la pression lors des premiers matches et concernant le problème offensif, je ne sais pas car nous avons marqué quatre buts ou plus lors des matches amicaux », a-t-il admet. Toutefois, il met l’accent sur le fait que « la réalité du rêve commence à grandir pour notre équipe, et nous envie de continuer notre aventure jusqu’au bout ». Désormais, il y a deux derniers tests potentiels à passer avec réussite pour triompher. Il faudra commencer par évincer le vainqueur de Niger – Ghana en demi-finale au stade Miloud Hadefi (Oran) mardi prochain. Tout reste à faire. n