Le flux était conséquent et les mécanismes nécessaires pour le bon déroulement de l’opération pas au point. La vente des tickets pour la finale du CHAN-2022 aurait pu se passer mieux. Le mécanisme a grincé pour le clou du spectacle. Si tout s’est parfaitement déroulé, cet épisode est le seul point noir dans une organisation assez limpide offerte par l’Algérie.

Par Mohamed Touileb

L’opération de vente des places pour la finale du CHAN-2022 entre l’Algérie et le Sénégal a connu un sérieux couac. Une plateforme inaccessible, gratuité (il n’y avait pas vraiment le choix) des tickets et l’incapacité à satisfaire toutes les demandes, même celles des joueurs et du staff, l’engouement peut aussi être préjudiciable. Mais il faut savoir que la décision d’accorder des sésames sans contrepartie serait aussi liée à un problème technique.

BaridiMob en mode HS

La semaine dernière, les employés d’Algérie Poste ont décidé d’entamer une grève surprise. En effet, les «postiers» revendiquaient notamment des augmentations de salaires et de la prime annuelle de rémunération, ainsi que le versement de la prime “Covid-19”. Et la défaillance enregistrée dans le système du paiement en ligne pourrait avoir un lien avec cette contestation. Bref, ces tensions en interne auraient peut-être un impact direct sur cette opération de vente. Le service BaridiMob, qui sert pour le ‘’e-payment‘’, est géré par Algérie Poste. Du coup, les acheteurs de tickets ne pouvaient pas recourir à ce système pour verser l’argent. C’est pour cela qu’il a été décidé de céder gratuitement des places. L’application n’était même pas disponible sur le « App Store » pour » des raisons techniques ». A la base, la billetterie électronique vise à simplifier l’obtention des sésames. Néanmoins, le processus reste complexe car il implique des relais comme le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), chargé du service Tadkirati. D’ailleurs, on peut relever que plateforme en question n’a pas pu supporter le flux important sachant que de nombreux Algériens ont tenté, vainement, d’y accéder au même moment. Et c’est chose courante. Même pour les plus grands sites au monde. N’empêche, il faudra considérer ça pour les prochains rendez-vous.



Un stade de 40.000 places, c’est finalement petit

Au-delà de l’accès au site et l’achat, on peut penser que le Comité Local d’Organisation (COL) a eu logiquement du mal à satisfaire toutes les demandes en raison de la capacité moyenne du stade Nelson Mandela. Ce dernier ne peut contenir «que» 40.000 personnes. Sachant que le COL doit donner des billets aux officiels et aux sponsors mais aussi à la Fédération algérienne de football (FAF) ainsi qu’à la Présidence, la marge de manœuvre était réduite. D’ailleurs, même les joueurs et le staff n’ont pas pu avoir assez de tickets pour leurs proches. En témoigne la story d’Ayoub Abdellaoui, défenseur central et capitaine de l’EN A’. Le sociétaire du MC Alger s’est excusé auprès de sa famille et ses amis pour ne pas avoir pu dégoter des billets pour la finale. Gageons qu’un antre de la taille du stade 5 juillet 1962 (Alger) aurait certainement affiché plein. Malheureusement, l’enceinte de Chevalley n’était pas conforme pour abriter des rencontres de ce rendez-vous africain. n