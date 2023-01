Un mot suffit. Inacceptable. C’est ainsi que l’on pourrait qualifier ce moment d’ingratitude et d’irrespect à l’endroit de Rabah Madjer, présent dans la tribune d’honneur du stade Nelson Mandela de Baraki (Alger) pour assister à la victoire de l’Algérie contre l’Ethiopie mercredi. La légende du football algérien a été sifflée par une partie du public lorsqu’il y a eu un gros plan sur lui. L’amnésie a épousé la mémoire sélective pour enfanter un moment gênant qu’on ne pourrait que condamner. Vigoureusement.

Par Mohamed Touileb

D’accord, il a ses gaffes, ses casseroles et ces échecs. Mais il a aussi accompli de grands exploits… en tant que joueur. Madjer est une légende vivante. Et il est ainsi considéré en Afrique et dans le monde. Il a un geste technique qui porte son nom (la talonnade), une CAN (1990), une Coupe d’Europe des clubs champions (actuelle Ligue des Champions UEFA) avec le FC Porto, où il est un mythe vivant, en plus d’avoir été buteur en Coupe du Monde. Et ce n’était pas dans n’importe quel match puisqu’il a activement contribué à la victoire de l’Algérie face à la RFA (2-1) en 1982.



L’impératif : Dissocier l’homme du footballeur

Tout cela a été occulté par son passage sur le banc de l’EN en 2018 avec des résultats qui n’étaient pas au rendez-vous. Aussi, il y a eu ses histoires de placard publicitaires fictifs et des lots de terrains acquis illégalement grâce à ses liens avec la sphère politique du pays. Et c’est cette dernière partie du parcours qui aurait provoqué ces sifflets et huées qui ont fusé des travées de l’enceinte de Baraki.

Dans une certaine mesure, on pourrait comprendre cette attitude. Cependant, elle n’est pas cautionnable compte tenu du contexte. Ça en viendrait à laver le linge sale en public. D’autres légendes du football et officiels africains étaient sur place. Et ils étaient certainement étonnés et incrédules face à cette scène. Humilier Madjer de la sorte n’est franchement pas fait pour donner une bonne image. L’attitude du public, plus que son engouement, reste un paramètre important dans l’évaluation que fera la Confédération africaine de football (CAF) pour l’événement.

«Légende du football africain», l’estampe indélébile

Ce rendez-vous continental est un aperçu concret sur ce que pourrait être la CAN-2025 en Algérie. Des attitudes pareilles peuvent porter un préjudice non-négligeable les efforts faits en termes d’hospitalité et de bienveillance que les organisateurs essayent d’assurer depuis le début de la compétition. Par ailleurs, pour revenir à Madjer, on admet qu’il a ses défauts. Mais pas en tant que footballeur. C’est pour cela qu’il faut apprendre à faire la part des choses et estimer les personnes à leur vraie valeur.

Et quand on voit comment des prétendus «influenceurs», qui n’ont rien accompli pour le pays et passent leur temps à faire les amuseurs de galerie sur les réseaux sociaux, sont scandés, on ne peut que s’indigner encore plus face à ce mépris malvenu et malveillant. Après tout, cela ne changera rien au fait que Madjer reste une «légende du football africain» comme on pouvait bien le lire sur la bannière qui accompagnait le gros plan. n